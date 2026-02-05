Detectan más de tres kilos de marihuana en paquetes provenientes de Estados Unidos

En el marco de los controles permanentes en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en compañía de la Brigada de Canes y en coordinación con la DNIT, detectaron paquetes provenientes de California, Estados Unidos, que fueron retenidos ante sospechas sobre su contenido.

Esta mañana se procedió a la apertura de los mismos ante la presencia del juez Osmar Legal y del fiscal Andrés Arriola.

Tras la apertura se logró la incautación de 3.324 kilogramos de marihuana de alto contenido de THC, además de 33 frascos con esencias utilizadas generalmente para vapeadores.

Dos de los paquetes consistían en prendas de vestir, dentro de las cuales se encontraban ocultas las sustancias ilícitas, mientras que el tercer paquete contenía directamente 33 frascos con esencias.

Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público. La droga tendría un valor de hasta cuatro mil dólares el kilo en Brasil, donde normalmente es el destino final de las sustancias.