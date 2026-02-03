Desmantelan un campamento "narco" y seis hectáreas de marihuana en Amambay.

En el marco de las acciones de lucha contra el narcotráfico, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en coordinación con el Ministerio Público, realizaron una intervención a un establecimiento rural denominado Alpasa, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay.

Durante el procedimiento, el personal interviniente ingresó a una zona boscosa donde logró identificar un área utilizada para la producción y acopio de cultivos ilícitos, indica el informe.

Como resultado de la tarea operativa, fueron anuladas seis hectáreas de marihuana, lo que representa aproximadamente 18 toneladas de la droga sacadas de circulación.

Asimismo, en el lugar fue hallado un campamento precario, utilizado como apoyo logístico para el desarrollo de la actividad ilícita.

El operativo estuvo encabezado por el fiscal Celso Morales, quien dispuso la eliminación de todas las evidencias encontradas en el sitio.