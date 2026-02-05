Detienen a joven que causaba disturbios frente a una escuela en Pilar

Un procedimiento policial realizado en la madrugada de este jueves terminó con la aprehensión de Gilberto Daniel Valdez Gómez (24), conocido como “Dani’i”, quien habría protagonizado disturbios en la vía pública frente a la Escuela San Francisco, en el barrio del mismo nombre.

El incidente ocurrió cerca de las 02:57, sobre la avenida Mariscal López y Obdulio Quintana, cuando agentes policiales acudieron al lugar tras recibir reportes sobre dos hombres que estaban alterando el orden y amenazando a personas que circulaban por la zona.

Según el informe, al llegar los uniformados uno de los sospechosos escapó, mientras que Valdez Gómez tomó un trozo de madera y habría intentado agredir a los policías, para luego huir hacia un terreno baldío.

Tras un rastrillaje en las inmediaciones, los intervinientes lograron ubicarlo escondido dentro de un alcantarillado, donde finalmente fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera Loma Clavel.

El joven quedó a disposición del Ministerio Público, mientras se realizan los trámites judiciales correspondientes.