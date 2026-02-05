PJC: Infructuosa requisa en cárcel regional en busca de armas robadas

Efectivos al servicio de la Dirección de Policía de Amambay y de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, ingresaron este jueves en los pabellón F de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, ante la información de que en ese recinto se encontrarían las pistolas hurtadas recientemente de la armería del penal.

Lea más: https://www.abc.com.py/policiales/2026/02/03/justicia-detecto-multiples-irregularidades-en-minga-guazu-y-pjc/

El procedimiento fue infructuoso ya que las armas buscadas no fueron encontradas por lo que el destino dado a las mismas sigue siendo una incógnita. Los intervinientes no informaron sobre el hallazgo de evidencias conducentes al esclarecimiento del hecho investigado. El comisario Isabelino Orué, indicó que la operación se realizó ante la información que manejaba Inteligencia del Ministerio de Justicia sobre dónde se encontrarían las armas y confirmó que no se encontró evidencia alguna en el sitio.

Cuatro guardiacárceles presos

Tras la desaparición de 5 pistolas de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, el fiscal Andrés Cantaluppi imputó a cuatro guardiacárceles; dispuso su detención y solicitó la prisión preventiva de los mismos. Todos esperan la decisión del juez de turno sobre la medida solicitada por el fiscal del caso.

El juez Martin Areco deberá decidir en las próximas horas si efectivamente remite a prisión o decide otras medidas respecto a los procesados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy