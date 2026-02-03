Revelan más hallazgos en cárceles de Minga Guazú y PJC

El ministro Rodrigo Nicora destacó que están haciendo dos intervenciones importantes. La más reciente se inició el fin de semana en Pedro Juan Caballero, luego de que se detectara el faltante de cinco armas de fuego en la penitenciaría.

Recordó que ya hay cuatro guardiacárceles detenidos y el director está temporalmente apartado. No obstante, resaltó que se siguen estudiando responsabilidades debido a la gravedad del hecho.

Confirmó además que están analizando la veracidad de un video en el cual se vería a los guardias llevando las armas entre sábanas.

Lea más: Detienen a cuatro guardias tras la desaparición de cinco pistolas de la armería de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero

Así también contó que, en una incursión y requisa hecha con la Policía, se encontró una “minibodega” donde se hallaron varios tipos de bebidas alcohólicas y alimentos prohibidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Todas las señales son claras: nuevamente hay que dar un golpe de timón”, declaró en ABC Cardinal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fuga de reos en Minga Guazú: ministro señala posible complicidad de guardiacárceles

Irregularidades en Minga Guazú

En cuanto la fuga de dos presos de la cárcel de Minga Guazú, señaló que en dos semanas termina la intervención, pero ya tienen varios informes preliminares.

Contó que en las requisas hechas después del hecho se encontraron elementos totalmente irregularidades. Recordó que Minga Guazú tiene celdas hechas completamente de hormigón y eso permite que los controles sean más sencillos. “No hay espacios para esconder las cosas”, consideró.

Lea más: Recapturan en Villarrica a uno de los fugados de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú

No obstante confirmaron tras la fuga que no se estaban realizando los controles preventivos coordinados, calendarizados ni esquematizados.

En esta cárcel encontraron alimentos prohibidos y sábanas atadas en forma de soga. “Que te dan la pauta de que, al margen de lo que ocurrió, podría haber sido más grave”, indicó considerando que se podrían haber registrado más fugas.