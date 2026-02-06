Apelan a solidaridad para mudar USF en Jesús de Tavarangüé, que necesita reparación de techo

El intendente de Jesús de Tavarangüé, Víctor Garay (ANR), confirmó la mudanza de la Unidad de Salud Familiar del distrito, debido a un daño estructural que requiere reparación. Explicó que la comuna cedió una construcción en desuso que estaba destinada a ser un museo, para que opere la USF de manera provisoria.

Detalló que están realizando trabajos de reparación eléctrica y de conexiones de agua potable, mientras realizan los primeros movimientos de la mudanza. Actualmente, sería una sola camioneta de la Séptima Región Sanitaria la que estaría realizando el traslado de los mobiliarios e insumos del puesto sanitario.

El camión municipal que estaba comprometido para hacer la mudanza estaría averiado y en el taller, según el jefe comunal.

En consecuencia, los responsables apelan a la solidaridad de la ciudadanía para colaborar con la mudanza. Piden ayuda para alzar los mobiliarios, como también el aporte de quienes tengan móviles para contribuir al traslado.

Prioridades

El director de la Séptima Región Sanitaria, Jorge Ayala, había referido la semana anterior que fue una inspección técnica del Ministerio de Salud la que determinó la necesidad de reparaciones de las paredes y el techo de la USF.

En la medida en que se deba desarrollar el trabajo, será incompatible con la atención, por lo cual gestionaron un local alternativo para mudar la USF.

Según los referentes locales, este local provisorio no contaría con la cantidad necesaria de salones, pero se adaptarán al espacio. Se mudarán 11 consultorios, además de las oficinas administrativas.

No obstante, los recursos para la reparación de esta USF no están asegurados. El jefe comunal refirió que, si el Ministerio de Salud no se hace cargo de la reparación, verá la manera de gestionar proyectos para conseguir estas inversiones.

A pesar de ello, manifestó que hay un compromiso de la Séptima Región Sanitaria en hacer esas gestiones.

Al cierre de esta edición, no logramos tener retorno de parte de la ministra de Salud, María Teresa Barán. Permanecemos abiertos si desean referirse al tema.

Mudanza progresiva

Ayala explicó que la mudanza se está realizando de manera progresiva desde esta semana, y esperan terminarla el lunes. Algunos servicios se encuentran instalados en el nuevo local y ya operativos.

Los servicios que ya están trasladados serían los del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Programa Alimentario Nutricional Integral (PANI) y Obstetricia, detalló.

El médico refirió que cuando se termine el traslado de la USF, realizarán una reevaluación para determinar el costeo de las obras necesarias. A partir de ahi evaluarán posibles fuentes de financiamiento.