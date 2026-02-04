Nuevos horarios y reglamentación de sanciones del SEM en Encarnación tras aprobación automática de modificación

El pedido del intendente municipal de Encarnación, Luis Yd (Alianza), de modificar la ordenanza que regula el Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) quedó vigente por sanción ficta. La Junta Municipal no trató el tema en el tiempo establecido, por lo que se produjo su aprobación automática.

La nota del jefe comunal fue entregada al cuerpo colegiado el 16 de diciembre de 2025, lo que hace que el plazo estipulado en la Ley 3966/10 “Orgánica Municipal”, de 45 días, haya fenecido el 30 de enero de este año.

En consecuencia, Yd emitió la resolución 8245/26, con la que reglamenta las modificaciones de la ordenanza 88/2023 de regulación del SEM. Los ediles no lograron asentar postura, debido a que el estacionamiento tarifado es una de las medidas más controversiales en la ciudad.

Además, se suma el contexto electoral, lo que generó presión para que no hubiera quórum para abordar los dictámenes sobre esta propuesta. Existen sectores a favor de la implementación del SEM, así como otros que critican su aplicación, más aún en las zonas comerciales más vulnerables, como la Feria Municipal y el Circuito Comercial.

Según el responsable del Ejecutivo municipal, el año 2025 fue un año irregular de implementación, con un servicio íntegramente funcional desde mayo a diciembre. Generó G. 1.515 millones en el ejercicio fiscal anterior, de los cuales el 60 % (G. 909.000.000) fueron ingresos genuinos de la municipalidad. Explicó, además, que estos recursos son una compensación por el costo operativo de la generación de asfalto con la nueva planta asfáltica de la comuna, que no tiene costo para los frentistas.

Nuevos horarios del SEM

Los horarios fueron modificados teniendo en cuenta un análisis de demanda del servicio. Según el intendente, en horarios posteriores a las 17:00 había sectores comerciales que requerían una regulación para garantizar disponibilidad de espacios. Además, se retiró el horario de 7:00 a 8:00 debido a que es un momento en que la mayoría de los ciudadanos lleva a los niños a la escuela.

También se desafectaron los horarios del mediodía, ya que varios comercios no están abiertos en ese horario.

Los nuevos horarios serán: de lunes a domingo, de 10:00 a 00:00, en el playón de la Playa San José; de lunes a domingo, de 17:00 a 00:00, en el Paseo Gastronómico; entretanto, en los otros sectores de la ciudad será de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00.

El director del SEM de la Policía Municipal de Tránsito, inspector Adolfo Duarte, explicó que los horarios están vigentes y en la aplicación digital ya están predeterminados. Entretanto, la cartelería será cambiada de manera progresiva por la empresa.

Sobre las sanciones

El jefe comunal explicó que, a pesar de que se modificaron los artículos que reglamentan las sanciones —entre las cuales se menciona la posibilidad de utilizar el cepo y la grúa a infractores del SEM— ordenará que no se apliquen hasta que se presente otro proyecto de modificación.

En esta nueva propuesta, buscarán especificar que las sanciones de inmovilización de rodados se puedan ejercer a partir de una reincidencia de cinco multas por incumplimiento del SEM.

Yd afirmó que se encuentran trabajando en el proyecto de ordenanza, que estiman será presentado la siguiente semana.

Indicó además que el SEM es una tasa municipal, motivo por el cual no se expide factura legal, pero el recurso generado es totalmente trazable. Realizó la afirmación ante críticas a la medida, en las que señalan que ante la multa solo se entrega una boleta de notificación.

El SEM

El Consorcio Estacionamiento Sur, representado legalmente por Diego Meichtry, fue adjudicado con la concesión del sistema informático para la implementación del SEM en Encarnación en 2023. El contrato estipula que de lo recaudado corresponde a la empresa el 40 % y a la Municipalidad el 60 %.

El proceso de implementación se inició en abril de 2025. Las empresas que conforman el Consorcio Estacionamiento Sur son Decisiones Empresariales SRL y Empresa de Construcciones EDIVI SA. La primera, de procedencia argentina, es propiedad de Alfonso Baigorria, quien opera bajo el mismo sistema en la ciudad vecina de Posadas (Argentina), mientras que la segunda pertenece a Emilio y Daniel Díaz de Vivar.