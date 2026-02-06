Nacionales
06 de febrero de 2026 - 14:21

Nueva delegación de la KOICA llegó al país para reforzar sectores claves en tres departamentos

Clara, Camila, Paz y Marisol, durante su visita a la redacción de ABC Color.
El grupo 168 de voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) visitó la redacción de ABC Color para compartir sus planes de servicio en el país. Los cuatro profesionales que forman parte de este nuevo grupo, desempeñarán labores en salud, educación y desarrollo social. Su misión busca fortalecer el intercambio técnico y cultural en Paraguay y Corea del Sur.

Por ABC Color

En una amena visita de cortesía a la redacción de ABC Color, los nuevos voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) compartieron sus expectativas y los proyectos que desarrollarán en Paraguay. Este grupo de profesionales llega al país con el firme compromiso de contribuir al desarrollo social y educativo en diversas comunidades.

Los voluntarios permanecerán inicialmente en Paraguay por un periodo de un año, con la posibilidad de extender su servicio a dos años, dependiendo de la continuidad de sus proyectos y el impacto en las instituciones asignadas.

Áreas de impacto y asignaciones

Durante el encuentro, se destacaron las áreas específicas donde los voluntarios brindarán su experticia técnica:

  • Educación y Cultura: Tae Sim Kang (Clara) se radicará en Villarrica para trabajar en Educación Básica en la Escuela San Marcos, mientras que Ji Young Kim (Camila) fomentará el intercambio cultural a través de la enseñanza del Idioma Coreano en la Facultad Politécnica de la UNA, en San Lorenzo.
  • Salud y Bienestar: El sector salud contará con el apoyo de Gahyeon Kim (Paz) en el Centro Integral de la Mujer en Villarrica, aportando sus conocimientos en Enfermería.
  • Desarrollo Social: En Asunción, Yoona Hwang (Marisol) colaborará con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) en el área de Desarrollo Juvenil y gestión de riesgos.
Voluntarios de Corea junto con representantes de Koica en Paraguay.
Esta nueva misión refuerza los lazos de amistad entre Corea y Paraguay, permitiendo que el intercambio de conocimientos deje una huella positiva en las instituciones públicas y en la ciudadanía. Los voluntarios se mostraron entusiasmados por conocer la cultura paraguaya y colaborar estrechamente con sus pares locales durante su estadía.

