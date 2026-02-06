Nueva delegación de la KOICA llegó al país para reforzar sectores claves en tres departamentos

En una amena visita de cortesía a la redacción de ABC Color, los nuevos voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) compartieron sus expectativas y los proyectos que desarrollarán en Paraguay. Este grupo de profesionales llega al país con el firme compromiso de contribuir al desarrollo social y educativo en diversas comunidades.

Los voluntarios permanecerán inicialmente en Paraguay por un periodo de un año, con la posibilidad de extender su servicio a dos años, dependiendo de la continuidad de sus proyectos y el impacto en las instituciones asignadas.

Áreas de impacto y asignaciones

Durante el encuentro, se destacaron las áreas específicas donde los voluntarios brindarán su experticia técnica:

Educación y Cultura: Tae Sim Kang (Clara) se radicará en Villarrica para trabajar en Educación Básica en la Escuela San Marcos, mientras que Ji Young Kim (Camila) fomentará el intercambio cultural a través de la enseñanza del Idioma Coreano en la Facultad Politécnica de la UNA, en San Lorenzo.

Salud y Bienestar: El sector salud contará con el apoyo de Gahyeon Kim (Paz) en el Centro Integral de la Mujer en Villarrica, aportando sus conocimientos en Enfermería.

Desarrollo Social: En Asunción, Yoona Hwang (Marisol) colaborará con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) en el área de Desarrollo Juvenil y gestión de riesgos.

Esta nueva misión refuerza los lazos de amistad entre Corea y Paraguay, permitiendo que el intercambio de conocimientos deje una huella positiva en las instituciones públicas y en la ciudadanía. Los voluntarios se mostraron entusiasmados por conocer la cultura paraguaya y colaborar estrechamente con sus pares locales durante su estadía.

