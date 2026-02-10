Manifestantes cierran ruta PY01 en Coronel Bogado.

Uno de los grupos de manifestantes en contra de la reforma de la caja fiscal, liderado por gremios docentes, realiza el corte intermitente de la ruta PY01, en el kilómetro 321, correspondiente al distrito de Coronel Bogado.

La protesta inició cerca de las 9:00, con un grupo importante cerrando ambas márgenes de la ruta.

Los manifestantes exigen el rechazo de la reforma de la caja fiscal, que será tratada en sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores esta mañana.

Los gremios docentes concentrados en este punto son provenientes de los distritos de Coronel Bogado, General Delgado, Artigas, Fram, Carmen del Paraná, General Artigas, José Leandro Oviedo, San Pedro del Paraná y San Cosme y Damián.

Los manifestantes explicaron que no descartan que el cierre se vuelva indefinido, dependiendo de cómo se desarrolle el tratamiento de la medida.

Más cortes de ruta

Otras concentraciones que se desarrollan en el departamento de Itapúa tienen previsto el cierre de rutas.

Los principales puntos serían en Edelira, en la compañía Pirapey 41, en el noreste del departamento, sobre la ruta PY06. Entretanto, en Encarnación se espera el cierre de la ruta PY01, en el acceso al puente Quitería, que da acceso a la ciudad.