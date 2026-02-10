Caja fiscal, EN VIVO: Senado analiza la reforma y la jubilación “vip” bajo fuerte presión social

En una sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores debate hoy los proyectos de ley que pretenden modificar los parámetros jubilatorios en el sector público en Paraguay. La jornada está marcada por una multitudinaria movilización en los alrededores del Congreso Nacional, donde sindicatos de docentes, enfermeros y efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (activos y retirados) manifiestan su rechazo al aumento de la edad mínima y de los porcentajes de aporte.

El Poder Ejecutivo defiende la urgencia de la reforma de la caja fiscal ante un déficit que ronda los US$ 400 millones, mientras que la modificación de la jubilación parlamentaria es duramente cuestionada por la ciudadanía, que la califica como un régimen de privilegios frente al ajuste exigido a los trabajadores.

Lea más: Caja Fiscal: opositores en el Senado pedirán postergar tratamiento de reforma

Seguí el minuto a minuto en ABC Color.

08:50 Docentes amenazan con sitiar el Congreso

Representantes de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) y otros gremios estatales se movilizaron este martes en la Plaza de Armas de Asunción para manifestar su rechazo al proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal). Durante la protesta, previa a la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, el titular de la FEP, Silvio Piris, advirtió que los manifestantes podrían impedir la salida de los legisladores del edificio parlamentario en caso de que se aprueben las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

08:30 Lo que plantea la reforma de la caja parlamentaria

08:00 Lo que plantea la reforma de la caja fiscal