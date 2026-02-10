Otra denuncia contra el ex diputado Orlando Arévalo

Una grave denuncia penal por estafa y cobro indebido de honorarios fue presentada en la ciudad de Lambaré contra el estudio jurídico perteneciente al exdiputado Orlando Arévalo.

La acción legal fue impulsada por la señora Angélica Álvarez, quien asegura haber sido engañada tras el pago de una millonaria suma por servicios legales que no fueron cumplidos conforme a lo pactado.

“El estudio jurídico del señor Orlando Arévalo había firmado el 8 de septiembre del 2025 un contrato de prestaciones de servicios con la señora Angélica Álvarez, comprometiéndose a lograr la libertad ambulatoria de su concubino. Para ello se entregaron 130 millones de guaraníes, entrega que se realizó en la oficina del abogado”, relató José Daniel Aguilera, abogado de Álvarez.

La gente del estudio jurídico de Arévalo solicitó la correspondiente intervención en el juzgado penal de Garantías y presentó un incidente de excarcelación del concubino de la señora. “El mencionado incidente fue rechazado”, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Arévalo y su esposa presentaron su descargo ante la Contraloría a dos minutos del vencimiento

“Ellos jamás apelaron esa resolución. Tenían en ese entonces 24 horas para la correspondiente presentación del recurso”, comentó el jurista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante esta inacción, le revocaron el poder al profesional que forma parte del estudio jurídico del señor Arévalo y desde ese momento le solicitaron la devolución de los 130 millones de guaraníes.

Seguidamente agregó: “Eso fue aproximadamente el 16 de septiembre del año pasado. Entonces, el señor Arévalo se comprometió en una fecha determinada a la devolución de ese dinero, cosa que no ocurrió”.

El 4 de octubre del año pasado, Arévalo le había firmado un documento a Álvarez por el monto correspondiente. “Con el correr del tiempo, Álvarez le reclamaba la devolución el dinero, y él le decía que iba a hacer un préstamo, le ponía varios obstáculos, y nunca devolvió el dinero”.

En otro momento, Aguilera expresa que el exdiputado se comprometió a la devolución del dinero para el miércoles pasado (4 de febrero). “Nos contactamos con él, y nuevamente nos mintió. Nos mintió y le dijimos que íbamos a tomar las acciones correspondientes por cobro indebido de los honorarios y por estafa”.

En vista de que no encontraron ningún tipo de respuesta positiva o de algún tipo de ánimo de que él pueda devolver el dinero, procedieron a la presentación de la denuncia penal en la ciudad de Lambaré.

Para finalizar, el abogado dejó en claro que ellos no están ajenos a que Arévalo cobre los honorarios que le corresponden por el incidente de excarcelación que presentó. “No tenemos problema de eso, pero ni de esa forma él se acerca”, lamentó.