IPS confirma que no hay catéter para diálisis en Hospital Central

Tras la consulta sobre un paciente que no puede llevar a cabo su tratamiento de diálisis en el Instituto de Previsión Social porque no hay catéter y no cuenta con los 500.000 para poder comprar uno, el director de Apoyo y Servicio de IPS Central, Marcos Martínez, confirmó que están con falta desde ayer, pero comentó desconocer el caso mencionado.

“Nosotros tenemos dos tipos de catéteres en el uso de la hemodiálisis. Desde ayer estamos teniendo déficit en la entrega de los catéteres de hemodiálisis temporales, que son los que se usan inicialmente para el tratamiento”, expresó.

Luego explicó que están gestionando la entrega de los catéteres. “Tenemos órdenes de entrega pendientes con la empresa proveedora. Tuvimos regularidad en las entregas anteriores y por eso tuvimos disponibilidad hasta ayer, que fue que nos quedamos sin stock en el departamento”.

Indicó que tienen un contrato vigente con un saldo para ocho meses para poder continuar recibiendo. “Tenemos la promesa de regularización en la entrega para el transcurso de esta semana”.

El doctor Martínez apuntó que son unos días que van a tener que aguantar hasta que tengan la confirmación de este insumo, pero en ningún momento señaló cuál es el protocolo en el caso de que el paciente necesite el catéter, pero no pueda comprarlo.

“Podemos garantizar, con todos los insumos que tenemos, una sesión de diálisis. Hasta ahora no tenemos ningún informe de sesión de diálisis que no se haya podido realizar por falta de algún insumo”, finalizó.