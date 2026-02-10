Santi Peña “bendijo” a Jorge Brítez y todo sigue igual en IPS

El malestar de los asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) ha trascendido las quejas por la lentitud en el sistema de turnos, transformándose en los últimos días, en un pedido de destitución del titular del Consejo de Administración, Jorge Brítez. Los gremios y aportantes vienen denunciando una crisis sin precedentes, marcada por la escasez de medicamentos esenciales, como los que ayudan a controlar la presión arterial, además de falta de mantenimiento de equipos biomédicos, e incluso falta de camas en los servicios médicos; un combo que estaría comprometiendo la salud y hasta la vida de los usuarios.

El 25 de enero, en el Hospital Central, falleció Braulio Vázquez, quien esperó durante días por un cateterismo que no se hizo porque los angiógrafos no estaban operativos. A este caso se sumaron denuncias de otros pacientes cardiacos en espera de días para el mismo procedimiento; hacinamiento de internados en Urgencias por falta de camas en terapia intensiva, espera de meses para acceder a estudios médicos, y la crónica falta de medicamentos.

Lea más: “Nos está matando de a uno”: asegurados del IPS exigen la salida de Jorge Brítez

En medio de esta crisis, el presidente de la República, Santiago Peña, se reunió este lunes con el doctor Jorge Brítez, presidente del ente, a quien, una vez más, le dio su respaldo, pidiéndole “impulsar cambios estructurales importantes, especialmente en áreas prioritarias de la institución”, según se informó en Presidencia.

Se anunció que Brítez daría una conferencia de prensa para detallar esos “cambios estructurales importantes”, pero eso no ocurrió todavía. Mientras, en los hospitales del IPS todo sigue igual, según las quejas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En IPS todo sigue igual

“Remedio es lo que no hay, para la presión no hay hace rato. Insulina tampoco”, dijo hoy una asegurada que fue al Hospital Central. “Falta Nebivolol y también Losartán”, clamó otro asegurado. Una paciente se quejó de la falta de turnos y de lo difícil que es marcar citas médicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Peña se reunió con el titular del IPS y no lo destituyó, pese a denuncias

Además, familiares de pacientes internados en Terapia Intensiva reclamaron que en algunas salas estaban sin acondicionador de aire desde el domingo, soportando altas temperaturas. Juan Penayo, responsable de Mantenimiento, contó que los compresores del equipo principal se quemaron, pero afirmó que instalaron un equipo provisorio para mantener aclimatado el sitio. Esta siesta ya habían subsanado el problema, que se dio solo en la Sala A, aseveró.

También denunciaron hoy, a ABC, que el equipo para radiografías no funciona en Urgencias, por lo que los pacientes deben recorrer varios pabellones para acceder al estudio.