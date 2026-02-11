Miguel Angel Cavallo: tercer proceso contra médico, en marcha

Tras admitir la imputación por lesión grave presentada contra el Dr. Miguel Ángel Cavallo por el fiscal Giovanni Grisetti, el juez Rolando Duarte convocó al galeno a presentarse en tribunales el próximo 16 de febrero, para la audiencia de imposición de medidas.

En la audiencia, que se llevará a cabo ante el juzgado penal de Garantías N° 9, el magistrado deberá resolver si decreta o no la prisión preventiva del procesado, tal como solicitó el representante del Ministerio Público.

Imputación por lesión grave

Este proceso, el tercero que afronta el galeno derivado del ejercicio de su profesión, tiene relación con un procedimiento quirúrgico que realizó a una paciente en la zona genital con fines estéticos el 9 de enero de 2021, en el consultorio que tenía en el barrio Villa Morra, Asunción.

La imputación revela que Cavallo realizó el procedimiento quirúrgico sin intervención de otros auxiliares técnicos. Antes de iniciar la intervención, Cavallo habría aplicado anestesia local, sin embargo, la paciente manifestó sentir mucho dolor durante toda la cirugía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiscalía imputa por lesión grave al “Dr. Horror”

Pese a los lamentos de la mujer, Cavallo culminó la operación y autorizó a la misma ir a su casa, sin ningún tipo de indicación ni medicación. Debido a que la víctima sufrió hemorragias y los dolores persistieron, la misma acudió al Instituto de Previsión Social de Luque, de donde fue derivada al Hospital Central en la capital, sitio donde fue nuevamente intervenida y le realizaron una reconstrucción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sentencia inédita por la muerte de Maylen

Actualmente, el médico argentino se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde cumple condena de 16 años de cárcel por la muerte de la joven Maylen Romero Ledesma.

Maylen, bailarina y fisicoculturista de 22 años, falleció el 30 de diciembre de 2020 durante una cirugía de implante mamario realizada en el Sanatorio Médicis de Asunción, donde el profesional galeno reservó el quirófano para una cirugía de párpados, sin internación.

En el juicio, la fiscala Claudia Aguilera probó, en conjunto con la abogada querellante Viviana Goralewski, que Cavallo no contó con la ayuda de un anestesiólogo para la cirugía de Maylen, y que él mismo aplicó una anestesia local a la joven.

Lea más: Queda firme condena a 16 años de cárcel para cirujano por homicidio de Maylen Romero

Como la paciente se quejaba del dolor, el médico cirujano le suministró más anestesia, lo que provocó una reacción negativa de la joven y su posterior fallecimiento.

En una decisión inédita en su momento, el Tribunal de Sentencia presidido por Manuel Aguirre e integrado por Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz calificó la conducta del galeno como homicidio doloso, a pedido de la fiscala Aguilera.

Lea más: Insólita revelación en juicio por muerte de Maylén: Médico habría utilizado anestesia de uso veterinario

El colegiado también impuso a Cavallo la prohibición del ejercer la medicina por un plazo de 10 años.

Polémica condena a Miguel Angel Cavallo por declaración falsa

Asimismo, el extranjero tiene una condena anterior de dos años de cárcel por declaración falsa (2018), por realizar intervenciones quirúrgicas en un local no habilitado para ello, una clínica ubicada en el barrio Carmelitas.

Lea más: Cirugía con hilo de pescar y sin anestesia: así operaba el “Dr. Horror”

En aquella oportunidadi, el Tribunal de Sentencia presidido por Manuel Aguirre e integrado por Blanca Gorostiaga y Rossana Maldonado dispuso la suspensión a prueba de la condena. La condición establecida por el colegiado era que Cavallo realizara una cirugía al mes durante 2 años, en el Centro Nacional del Quemado y Cirugías Reconstructivas (Cenquer), 24 en total.

Esto no fue posible debido a la vehemente oposición de Balmelli–director del Cenquer–, quien informó a la Justicia su negativa a que Cavallo vaya a operar en el nocosomio a su cargo.

Lea más: Polémica por inusual condena a un médico por operar en “clínica mau”

En el año 2020, quedó establecido que el médico realizaría una operación al mes en el Club de Leones de Asunción, durante 2 años, pero tras constatar el incumpliento de las reglas establecidas, se revocó el beneficio y Cavallo cumplió su pena en la cárcel.