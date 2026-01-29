Fiscalía imputa por lesión grave al “Dr. Horror”

El fiscal Giovanni Grisetti imputó por el hecho punible de lesión grave (art. 112 del Código Penal) al médico Miguel Ángel Cavallo, conocido como Dr. Horror. Además, solicitó la prisión preventiva para el mismo, en el que será su tercer proceso. Esto con base en una denuncia presentada en 2021 por una mujer, víctima de las prácticas quirúrgicas de Cavallo.

Se resalta en el documento fiscal que el “Dr. Horror” contaría únicamente con registro de habilitación para la realización de consultas médicas, en un local ubicado en el barrio Manorá de la capital del país, no así para la práctica de procedimientos quirúrgicas.

En cuanto al hecho que derivó en la imputación, se tienen datos de que el 9 de enero de 2021, la mujer fue hasta el consultorio de Cavallo, ubicado entonces en el Edificio Galeno del barrio Villa Morra, en Asunción. En el lugar funcionaba la unidad de consulta ambulatoria del ahora imputado.

En ese mismo lugar, el médico Miguel Cavallo le realizó a la mujer un procedimiento quirúrgico, estético, en la zona genital. Esto, sin intervención de otros auxiliares técnicos. Antes de iniciar la intervención, Cavallo habría aplicado anestesia local, sin embargo, la paciente manifestó sentir mucho dolor en todo momento que duró la cirugía.

Pese a las indicaciones de la mujer, Cavallo culminó la operación y autorizó a la misma ir a su casa, sin ningún tipo de indicación ni medicación. Debido a que la víctima sufrió hemorragias y los dolores persistieron, acudió al Instituto de Previsión Social de Luque, de donde fue derivada al hospital Central en la capital, sitio donde fue intervenida y le realizaron una reconstrucción.

La situación que padeció a manos del médico Miguel Ángel Cavallo, así como las posteriores operaciones a las que tuvo que someterse, le causaron daño físico y psicológico, de acuerdo con lo que refiere la imputación fiscal.

Condena por muerte de Maylen Romero

Maylen Romero, una bailarina y fisicoculturista de 22 años, perdió la vida el 30 de diciembre de 2020 durante una cirugía de implante mamario realizada en el Sanatorio Médicis de Asunción, donde el profesional galeno reservó el quirófano para una cirugía de párpados sin internación.

En el juicio oral, la fiscala Claudia Aguilera probó, en conjunto con la querellante Abg. Viviana Goralewski, que el cirujano Miguel Ángel Cavallo no contó con la ayuda de un anestesiólogo para la cirugía de Maylen, y que él mismo aplicó una anestesia local a la joven. Como la paciente se quejaba del dolor médico cirujano le suministró más anestesia, lo que provocó una reacción negativa de la joven.

Cavallo fue advertido de la situación por el enfermero Dionisio Vera, pero decidió continuar con la cirugía. Para el efecto aplicó tres frascos de adrenalina a Maylen, pero la joven no reaccionaba.

Vera llamó al médico de guardia del sanatorio, quien alertó a Cavallo que la joven requería intubación y terapia intensiva de urgencia y que se llamara de inmediato a una ambulancia para su traslado, pues el sanatorio no contaba con UTI. Maylen llegó sin signos de vida al Sanatorio San Sebastián.

“Con la salud no se juega”

La sentencia condenatoria fue dictada el 16 de marzo de 2023 por el tribunal presidido por el juez Manuel Aguirre e integrado por Rossana Maldonado y Juan Francisco Ortiz, que además de la pena privativa de libertad de 16 años, impuso al condenado la prohibición de ejercer la medicina durante 10 años.

El presidente del tribunal de sentencia Manuel Aguirre hizo una fuerte crítica por la falta de control de las clínicas que realizan cirugías estéticas y, haciendo alusión a los profesionales médicos, expresó que nadie está por encima de la ley.

“La falta de control de las autoridades aplicadoras de la norma es gravísima. Con la salud de la gente no se juega”, resaltó Aguirre al comunicar la decisión de remitir los antecedentes de los sanatorios Médicis y San Sebastián al Ministerio de Salud.

Por su parte la fiscala Claudia Aguilera y la querellante Viviana Goralewski destacaron la resolución del colegiado de sentencia, pese a que habían solicitado una pena de 20 años de cárcel para el médico cirujano.

Condena por operar en clínica “mau”

Recordemos que en agosto de 2018 Cavallo fue condenado a dos años de cárcel -con suspensión a prueba de la condena- por declaración falsa.

La acusación sostiene que Cavallo incurrió en el referido ilícito al realizar procedimientos quirúrgicos en una vivienda ubicada en la calle Melvin Jones 651 del barrio Carmelitas, pese a que dicho local no estaba habilitado para el efecto.

En su alegato final, el entonces fiscal Yoan Paul López (actual juez penal de Garantías) solicitó una condena de tres años de prisión para Cavallo, cuyo proceso se inició a partir de una denuncia de supuesta mala praxis de la paciente Karina Gómez. En juicio, Gómez pidió una condena de 4 años de prisión para el acusado.

Sin embargo, el Tribunal de Sentencia presidido por Manuel Aguirre e integrado por Blanca Gorostiaga y Rossana Maldonado condenó a Cavallo a dos años de prisión, con suspensión a prueba de la condena a cambio de realizar una cirugía reconstructiva al mes durante 2 años, en el Centro Nacional del Quemado y Cirugías Reconstructivas (Cenquer).

La decisión del colegiado fue muy polémica en la época, pues el entones director del Cenquer, Dr. Bruno Balmelli, se opuso categóricamente a que Cavallo opere en la institución a su cargo.