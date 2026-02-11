Piribebuy: convocan a manifestación en defensa de las áreas rurales y de los recursos hídricos

La movilización es impulsada por vecinos organizados, entre ellos Claudio Alvarenga, uno de los propulsores de la iniciativa. Según señaló Alvarenga, la convocatoria surge ante la preocupación por intervenciones que estarían afectando tierras productivas, el arroyo y nacientes de agua en la comunidad.

Resaltó que, en los últimos años, se han dado situaciones como la proliferación de inmobiliarias en la ciudad que estarían afectando el equilibrio ambiental del distrito.

“No podemos quedarnos callados mientras se dañan nuestras áreas rurales y nuestras fuentes de agua”, expresó, al tiempo de remarcar que muchas familias dependen directamente de esos recursos para su sustento diario.

Mencionó que el reclamo apunta a que las autoridades competentes intervengan y realicen los controles correspondientes para evitar mayores perjuicios. Según afirmó, la protección de los cauces hídricos es fundamental no solo para el presente, sino también para las futuras generaciones.

Alvarenga explicó que la concentración será pacífica y abierta a toda la ciudadanía. Señaló que la intención es generar conciencia y abrir un espacio de diálogo sobre la necesidad de un desarrollo que respete el medio ambiente y garantice la conservación de los recursos naturales en Piribebuy.

Finalmente, invitó a vecinos, productores y organizaciones sociales a sumarse a la movilización, con el objetivo de defender las áreas rurales y exigir medidas concretas que aseguren la protección del agua y del territorio.

