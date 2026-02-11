Puesto de Salud de Itacurubí del Rosario funciona en una lechería desde hace un año

La infraestructura edilicia se encuentra en peligro de derrumbe, por lo que se trasladó a otro lugar, mientras se aguarda la construcción nueva.

Al respecto, la encargada del puesto de salud de la colonia Tuyango de Itacurubí del Rosario, Lic. Silvina Arévalos, explicó que el servicio de atención tuvo que mudarse a un sitio particular (una lechería) en marzo del año pasado, cedido gratuitamente por los encargados de una iglesia menonita instalada en la cercanía, pero con la condición de que se debe priorizar el inicio de la construcción de la USF para que se pueda seguir utilizando el predio de la organización religiosa.

Sobre el punto, agregó que este plazo ya se está cumpliendo y hasta el momento no hay ninguna respuesta del Ministerio de Salud relacionada a este reclamo de la población, a pesar de que el director de la Segunda Región Sanitaria, Darío Soria, les aseguró que el pedido ya fue presentado a las instancias correspondientes.

En otro momento señaló que últimamente recibe mucha presión de la gente que le pregunta cuándo va a comenzar la obra de la USF. “Los pobladores constantemente me están preguntando qué pasó del proyecto de la construcción, atendiendo que hace casi un año estamos esperando esa buena noticia”, enfatizó.

“Es una lástima”

Una de las pobladoras del lugar, la señora Maura Barreto, por su parte, dijo que es una lástima que las autoridades del Ministerio de Salud no prioricen la construcción de una Unidad de Salud de la Familia para que se pueda mejorar la atención de los pacientes y al mismo tiempo dar comodidad a la única funcionaria que trabaja en muy precarias condiciones, que actualmente funciona en el local de una lechería prestado gratuitamente por una iglesia menonita de la comunidad.

Aseveró que hace mucho tiempo están esperando y que es una pena que les tengan de esta manera, atendiendo que el local es el primer auxilio de la gente del lugar como también de otros pobladores aledaños que acuden al local sanitario en busca de atención.

Agregó que la funcionaria del Puesto de salud no cuenta con los elementos necesarios, ni siquiera con un ventilador para protegerse del intenso calor de esta época, por lo que urge que el Ministerio haga las gestiones para la construcción de una nueva infraestructura en su local propio, donde pueda funcionar en mejores condiciones, aseveró.

“No puede ser que a esta altura del tiempo un puesto de salud esté funcionando en una lechería por la falta de interés de las autoridades de la salud, principalmente de la ministra María Teresa Barán”, lamentó.

Se comunicó al Ministerio y se pidió apoyo a la Itaipú

Sobre el tema, el director de la Segunda Región Sanitaria, Darío Soria, comentó que el caso fue comunicado al Ministerio de Salud y que también se pidió apoyo a la Itaipú Binacional a través de la Municipalidad de Itacurubí del Rosario y la Gobernación de San Pedro, pero que todavía no hay respuesta por parte de la institución binacional.

En ese sentido, aseveró que se va a estar insistiendo con la ministra de Salud para ver la forma de conseguir los recursos para poder iniciar las obras de mejoras.