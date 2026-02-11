Nacionales
11 de febrero de 2026 - 08:37

Tomate a precio de finca: la feria que desafía los costos de supermercados este jueves

Mirtha González, productora de Yakare Ñe'e, distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, cosechó 1000 kilos de tomate. Fuente: MAG.
Mirtha González, productora de Yakare Ñe'e, distrito de San Pedro de Ycuamandyyú, cosechó 1000 kilos de tomate. Fuente: MAG.

En un escenario donde el bolsillo del consumidor siente el rigor de las góndolas, surge una oportunidad de alivio directo. Mientras que el tomate lisa se cotiza actualmente hasta en G. 21.950 en diversas cadenas de supermercados, los productores locales desembarcan en la capital para ofrecer el mismo producto a solo G. 9.000 el kilo.

Por ABC Color

Esta diferencia abismal de precio del tomate, más del 50% de ahorro, es el eje central de la nueva edición de la Feria de la Agricultura Familiar, una iniciativa que busca eliminar a los intermediarios para conectar la finca directamente con la mesa del ciudadano.

Coordenadas del ahorro

  • La cita es este jueves 12 de febrero en un punto estratégico del microcentro de Asunción: Plaza Juan E. O’Leary (Estrella e/ Independencia Nacional y Nuestra Sra. de la Asunción).
  • Horario: desde las 07:00, hasta agotar stock.
  • Participantes: 420 familias rurales provenientes de Central, Cordillera, Caaguazú y San Pedro.

Lea más: Ministro de Agricultura descarta liberar importación de tomates

Cosecha récord: el “tomate de verano”

El gran atractivo de esta jornada es la oferta de tomates frescos provenientes de la zafra 2025-2026, bajo el “Programa de Producción de Tomate en Verano”.

Según técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), esta cosecha excepcional permite no solo garantizar calidad y frescura, sino también sostener precios competitivos que benefician tanto al productor, que recibe un pago justo, como al comprador urbano.

“Esta feria es la ocasión ideal para abastecerse de productos frescos a precio diferenciado”, destacan desde la organización.

Más que solo tomates

Aunque el tomate es la estrella debido a la brecha de precios con el sector comercial, la feria contará con una despensa completa del campo, entre los que se encuentran:

  • Carne de cerdo: G. 30.000 el kilo.
  • Gallina casera: G. 45.000 y G. 50.000.
  • Choclo desgranado: G. 12.000 el kilo.
  • Harina de maíz: G. 12.000 el kilo.
  • Huevo casero: G. 15.000 la docena.
  • Lechuga: G. 2.000 el mazo.
  • Locote: G. 9.000 el kilo.
  • Queso Paraguay: G. 30.000 el kilo.
  • Mandioca: G. 4.000 el kilo.