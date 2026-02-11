Tomate a precio de finca: la feria que desafía los costos de supermercados este jueves

Esta diferencia abismal de precio del tomate, más del 50% de ahorro, es el eje central de la nueva edición de la Feria de la Agricultura Familiar, una iniciativa que busca eliminar a los intermediarios para conectar la finca directamente con la mesa del ciudadano.

Coordenadas del ahorro

La cita es este jueves 12 de febrero en un punto estratégico del microcentro de Asunción: Plaza Juan E. O’Leary (Estrella e/ Independencia Nacional y Nuestra Sra. de la Asunción).

Horario: desde las 07:00 , hasta agotar stock.

Participantes: 420 familias rurales provenientes de Central, Cordillera, Caaguazú y San Pedro.

Cosecha récord: el “tomate de verano”

El gran atractivo de esta jornada es la oferta de tomates frescos provenientes de la zafra 2025-2026, bajo el “Programa de Producción de Tomate en Verano”.

Según técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), esta cosecha excepcional permite no solo garantizar calidad y frescura, sino también sostener precios competitivos que benefician tanto al productor, que recibe un pago justo, como al comprador urbano.

“Esta feria es la ocasión ideal para abastecerse de productos frescos a precio diferenciado”, destacan desde la organización.

Más que solo tomates

Aunque el tomate es la estrella debido a la brecha de precios con el sector comercial, la feria contará con una despensa completa del campo, entre los que se encuentran: