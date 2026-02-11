Tomate a precio de finca: la feria que desafía los costos de supermercados este jueves

Esta diferencia abismal de precio del tomate, más del 50% de ahorro, es el eje central de la nueva edición de la Feria de la Agricultura Familiar, una iniciativa que busca eliminar a los intermediarios para conectar la finca directamente con la mesa del ciudadano.
Coordenadas del ahorro
- La cita es este jueves 12 de febrero en un punto estratégico del microcentro de Asunción: Plaza Juan E. O’Leary (Estrella e/ Independencia Nacional y Nuestra Sra. de la Asunción).
- Horario: desde las 07:00, hasta agotar stock.
- Participantes: 420 familias rurales provenientes de Central, Cordillera, Caaguazú y San Pedro.
Lea más: Ministro de Agricultura descarta liberar importación de tomates
Cosecha récord: el “tomate de verano”
El gran atractivo de esta jornada es la oferta de tomates frescos provenientes de la zafra 2025-2026, bajo el “Programa de Producción de Tomate en Verano”.
Según técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), esta cosecha excepcional permite no solo garantizar calidad y frescura, sino también sostener precios competitivos que benefician tanto al productor, que recibe un pago justo, como al comprador urbano.
“Esta feria es la ocasión ideal para abastecerse de productos frescos a precio diferenciado”, destacan desde la organización.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Más que solo tomates
Aunque el tomate es la estrella debido a la brecha de precios con el sector comercial, la feria contará con una despensa completa del campo, entre los que se encuentran:
- Carne de cerdo: G. 30.000 el kilo.
- Gallina casera: G. 45.000 y G. 50.000.
- Choclo desgranado: G. 12.000 el kilo.
- Harina de maíz: G. 12.000 el kilo.
- Huevo casero: G. 15.000 la docena.
- Lechuga: G. 2.000 el mazo.
- Locote: G. 9.000 el kilo.
- Queso Paraguay: G. 30.000 el kilo.
- Mandioca: G. 4.000 el kilo.