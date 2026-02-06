Ministro de Agricultura descarta liberar importación de tomates

En conversación con ABC Color este viernes, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, manifestó que la intención del Gobierno es apostar por la producción nacional de tomate y afirmó que no se planea liberar la importación, como piden importadores.

“Tenemos fuerte presión de los importadores, no podemos ceder porque hemos promocionado la producción de tomates todo el año”, subrayó.

El ministro Giménez dijo que aún existe un remanente de la producción del año pasado y que para este año se adelantó el inicio del “plan nacional de tomates”, iniciando en noviembre el proceso de producción para 2026 con 1.400.000 plantas, de las cuales una parte ya están siendo cosechadas.

Señaló que la semana pasada llegó a puntos de comercialización un “volumen importante” de tomates del departamento de San Pedro.

Precios

El ministro de Agricultura dijo que los precios del tomate están siendo monitoreados y que en centros de comercialización actualmente se consiguen por precios que van desde 10.000 a 17.000 guaraníes por kilogramo, mientras que en finca el precio es de hasta 8.000 guaraníes.

Agregó que el precio por caja de 20 kilos oscila actualmente entre 170.000 y 190.000 guaraníes, y dijo que el Ministerio de Agricultura no permitirá que centros de comercialización eleven los precios por encima de 220.000 guaraníes por caja de 20 kilos.