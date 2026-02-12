Camión derriba columna de ANDE y deja sin luz a vecinos en Mariano Roque Alonso

Un accidente de tránsito dejó sin energía eléctrica a varios vecinos de un barrio en el límite entre las ciudades de Mariano Roque Alonso y Asunción.

Según comentan vecinos del barrio San Ramón de Mariano Roque Alonso, ubicados en el límite con el barrio Zeballos Cue de Asunción, un camión de gran porte que se dirigía al puerto privado Caacupemí derribó una columna del tendido eléctrico, que cayó sobre el predio de una vivienda, causando daños.

La caída de la columna, ubicada sobre Calle Última, en la esquina de la calle Soldado Robustiano Quintana, dejó sin energía eléctrica a los vecinos de la zona.

Rosa Blaires, propietaria del domicilio sobre el cual cayó la columna, explicó que muchos camiones de gran porte, frecuentemente conducidos por choferes extranjeros que no conocen bien la zona, circulan por Calle Última y giran en Robustiano Quintana para ir al puerto.

“Siempre fue nuestro temor que la columna de ANDE (Administración Nacional de Electricidad) sobresale demasiado a la calle y, como los conductores extranjeros no conocen parece el camino, giran muy cerrado”.

Causó daños en vivienda

Blaires relató que el impacto causó una “explosión terrible” y dejó cables eléctricos tirados. La columna cayó dentro del patio de su casa y dañó un muro, parte del tejado de la vivienda, un portón y un toldo de garaje, relató la mujer.

Afirmó que el conductor del camión no se detuvo, sino que siguió su camino hasta la entrada del puerto Caacupemí.

Los vecinos realizaron una denuncia ante la Policía.