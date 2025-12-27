Accidente de tránsito: una camioneta saca “de raíz” una columna de cemento

Una camioneta colisionó contra una columna de cemento, aparentemente de la ANDE, y la sacó “de raíz”. El hecho ocurrió sobre la avenida República Argentina casi Eusebio Ayala, al costado del viaducto.

El aparatoso accidente de tránsito tuvo como protagonista a una camioneta de la marca Kia, modelo Sorento, color blanco.

El vehículo derribó por completo una columna de cemento, aparentemente de la ANDE, y la calle del costado del viaducto fue bloqueada por la Policía Nacional, ya que los cables estaban sueltos.

El vehículo fue retirado luego de las 06:00, pero la calle seguía sin acceso para evitar otro tipo de accidentes.

Los primeros datos arrojados por los intervinientes señalan que el conductor del mencionado vehículo tiene 34 años y habría tenido un problema de salud mientras conducía, por lo que perdió el control.

Las dos líneas de colectivo que utilizan la calle que conecta República Argentina con Eusebio Ayala, por el costado del viaducto, se vieron en la obligación de realizar desvíos en su itinerario.