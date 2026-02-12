ANDE: anunciadas licitaciones por leasing operativo tienen problemas

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sigue retrasada en la ejecución de su Plan Maestro de Obras. A pesar de que el presidente de la institución, Ing. Félix Sosa, anunció a finales del año pasado el envío a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de un paquete de siete proyectos estratégicos, bajo la modalidad de leasing operativo, valorados en aproximadamente US$ 186 millones, a la fecha ninguno de estos llamados figura como publicado en el portal de la DNCP.

La situación se agrava al comparar las fechas de ejecución prometidas anteriormente con la realidad actual. A inicios del 2025 anunciaban el plan de inversión de US$ 655,9 millones, que incluía la licitación de 17 proyectos. Sin embargo, obras clave como la construcción e interconexión de la Subestación Zárate Isla, la Subestación GIS Autódromo y la Subestación Barcequillo GIS, que debían licitarse el año pasado, siguen sin concretarse.

En el caso específico de las siete licitaciones anunciadas por Sosa el 22 de diciembre de 2025 para fortalecer el sistema metropolitano y Este-Sur, el retraso es evidente. Las subestaciones de Zárate Isla, Barcequillo, Autódromo, Nueva Esperanza, Mbaracayú, Ype Jhu y Villa Oliva, fundamentales para mejorar la confiabilidad del servicio ante la creciente demanda energética, quedaron atrapadas en un laberinto burocrático.

Al ser consultada sobre la ausencia de estos llamados en el portal de Contrataciones Públicas, la directora de la Dirección de Contrataciones Públicas de la ANDE, Lic. Liliana Ortiz, reconoció que existen inconvenientes. Según la funcionaria, los proyectos de leasing operativo fueron remitidos a la DNCP, pero recibieron observaciones técnicas y financieras que impiden su publicación.

Lo llamativo es que la misma observación fue aplicada a todos los llamados, lo que sugiere un error estructural en la elaboración de los pliegos. Ortiz aseguró que no se trata de la misma problemática de tasas de interés que afectó a la licitación mediante leasing operativo de Carmelo Peralta.

La directora añadió que el trámite es interno y que las observaciones solo las harán públicas una vez que se concrete la publicación del llamado. Mientras tanto, la ANDE debe responder o corregir esas observaciones previamente para que se publiquen los llamados.

La ANDE firmó el 1 de diciembre de 2025 el Contrato N.º 9889/2025, para la ampliación de la Subestación Villa Hayes, que incluye la instalación del cuarto banco de autotransformadores, de 500/220/23 kV – 600 MVA, conformado por cuatro unidades monofásicas y una de reserva, bajo la modalidad de leasing operativo. Mientras que la licitación para la construcción e interconexión de la subestación Carmelo Peralta, bajo la modalidad de leasing operativo, está suspendida y podría declararse desierta.