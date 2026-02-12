Concejal dona ventilador al hospital de Iturbe y se desata ola de burlas

El Hospital Básico de la localidad de Iturbe es uno de los tantos nosocomios del interior y dependen de la solidaridad para arreglos o insumos básicos para atender a los pacientes, al menos eso se evidencia en sus propias redes sociales.

En las últimas semanas, se difundieron posteos de agradecimiento por la donación de un ventilador de techo, varios ventiladores de pie, una hervidora eléctrica y hasta un nebulizador.

Una donación viral

El último posteo que se volvió viral contiene la foto de un edil local y una enfermera. “Gracias al Concejal Lic. César Ibáñez y a la Lic. Vilda Santa Cruz por la donación de un ventilador de pie para el servicio de Obstetricia”, indica la cuenta oficial del nosocomio.

La publicación ya tiene más de 190 comentarios, numerosos compartidos y más de 600 reacciones.

Lejos de generar solo felicitaciones, la publicación provocó una catarata de reacciones críticas y burlas.

Varios usuarios pusieron en duda la relevancia de la donación frente a las necesidades hospitalarias. Entre los mensajes más compartidos se leen expresiones como: “¿Es broma, no?”, “Ndetavy 70.000 cuesta ese ventilador de pie”, “Qué donación guauu!!”, “Se van a congelar!!!”.

Otros comentarios hicieron alusión a la situación del sistema de salud en general. “La verdad ahí lo que falta es un aire… la embarazada sufre mucho calor ahí”, “1 gota en un mar de necesidades, pero peor es nada dicen siempre”, agregaron otros dos usuarios en redes.

Anteriormente, el concejal también donó otro ventilador de techo, junto con otro ciudadano.