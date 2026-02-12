Video: en plena crisis del IPS, Peña evita responder sobre continuidad de su presidente

El presidente Santiago Peña, quien este jueves participó del acto de graduación de cimeforistas en el Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército (CIMEE), no quiso detenerse a responder preguntas de los medios de comunicación que se encontraban cubriendo el acto oficial.

Las preguntas giraban en torno a la situación que afronta el Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo presidente, Jorge Brítez, se encuentra en la mira por la situación que atraviesa la previsional, tanto en materia sanitaria como administrativa.

Un vídeo captó al presidente evitando las consultas de la prensa, fuertemente rodeado de sus escoltas. Solo se detuvo a escuchar, tomarse fotos y responder escuetamente a quienes lo felicitaban.

Sectores de la oposición en el Parlamento exigen que el presidente del IPS dé la cara frente a las denuncias de serias falencias en los distintos hospitales de la previsional. Pero los problemas no son solo en el área de la salud, ya que en las últimas horas quedaron al descubierto presuntas irregularidades en procesos licitatorios. En un periodo de apenas 10 meses, la institución adjudicó contratos con incrementos que alcanzan el 90% respecto a los valores pactados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

A esto se suma la fuerte acusación de un parlamentario liberal que apuntó a Brítez como un “recaudador del presidente” y destacó que “toda la plata de los jubilados prácticamente está en el banco de un allegado al mandatario”.

Pese a estas irregularidades y la creciente presión política, Santiago Peña parece aferrarse a Brítez, con quien se reunió esta semana y a quien pidió -según un comunicado de Presidencia- “impulsar cambios estructurales importantes, especialmente en áreas prioritarias de la institución”.