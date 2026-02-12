IPS adjudica por el doble las mismas sábanas que compró Salud Pública

Una escandalosa diferencia de precios queda al descubierto en los servicios de lavandería con provisión de sábanas para el Estado. En un periodo de apenas 10 meses, el Instituto de Previsión Social (IPS) adjudicó contratos con incrementos que alcanzan el 90% respecto a los valores pactados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

El cotejo de los documentos revela que las dos instituciones compran los mismos productos, a los mismos proveedores, pero con una diferencia de costos que, en la práctica, representa pagar casi el doble por los mismos bienes y servicios.

El 26 de febrero de 2025, la cartera sanitaria firmó el contrato por un monto máximo de G. 98.300 millones (US$ 14,5 millones) para el servicio de lavandería con provisión de sábanas por un periodo de 5 años en los hospitales generales de Coronel Oviedo (Lote 1) y del Sur (Lote 2).

El primer lote se le adjudicó al Consorcio Dylav –integrado por las empresas Dysa Healthcare SA y Lavatt SA y en donde el principal accionista es Juan Carlos Pettengill, hijo del senador colorado Luis Alberto Pettengill–, mientras que la segunda partida quedó para el Consorcio Industrias Médicas, cuyos miembros son las firmas Ao Potî SA e Industrias Médicas del Paraguay SA y el representante legal es Diego Marcelo Daud Orué.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: IPS: suspenden otras dos compras de alimentos ante sugestivos requisitos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acuerdo detalla que el precio de lavado de sábanas en el lote 1 quedó en G. 37.900 por kilo, en tanto que para el lavado con provisión de sábanas tipo 1 (ajustable con goma más cobertor y funda 100% de algodón) es de G. 257.900 por evento. Para las sábanas tipo 2 (120 x 120 cm 100% algodón estampado con diseño infantil) y tipo 3 (2,30 cm x 1,10 cm tejido 100% algodón, color blanco) son, por su lado, G. 61.590 y G. 78.970 por evento, respectivamente.

Solo diez meses después de la firma de este contrato, el 18 de noviembre de 2025, el IPS adjudicó también la licitación para el servicio de lavandería con provisión de sábanas, dividido en tres lotes por un monto máximo de G. 160.000 millones (US$ 23 millones). Como adjudicados aparecen nuevamente los consorcios Dylav e Industrias Médicas, por un plazo de 49 meses.

Las especificaciones técnicas de los productos que la previsional adjudicó son idénticas a los de la cartera sanitaria. Sin embargo, el punto sugestivo sobresale al encontrar que los precios son completamente diferentes y con incrementos alarmantes.

En el caso del servicio de lavandería con provisión de sábanas tipos 2 y 3, por ejemplo, el IPS pagará por esos ítems en el marco del Lote 1 entregado al mismo Consorcio Dylav: G. 116.900 y G. 103.750, respectivamente. Un incremento de G. 55.310 y G. 24.780 por cada unidad, alrededor del 90% y 31%, respectivamente. Es decir, en uno de los casos el aumento es casi el doble por un solo producto.

Lea más: Denuncian que IPS ya adjudicó la cuestionada licitación para sábanas

Para el servicio solo de lavado, la previsional estipula el pago de G. 40.220 por kilo, mientras que para el lavado con provisión de sábanas tipo 1, G. 301.310. Las brechas son de G. 2.320 y G. 43.410 por cada unidad, representando 6% y 17% de aumentos por los mismos productos.

Lo grave del caso es que el IPS conocía perfectamente de los precios más bajos que paga el MSP, atendiendo que esos valores fueron incluidos en el análisis para establecer el precio referencial de su licitación. Sin embargo, al agregar otros tres presupuestos de las empresas que luego fueron favorecidas con la adjudicación, hizo que se inflara artificialmente el precio referencial, recayendo sobre los montos más altos.

Más sugestivo es que dos de las empresas consultadas por la previsional para fijar el precio de referencia tienen como accionista al hijo del senador Luis Pettengill.

ABC intentó ayer insistentemente obtener la versión del titular del IPS, Jorge Brítez, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes enviados vía WhatsApp. Por su parte, desde el departamento de Prensa de la previsional nos informaron que su titular no hará declaraciones hasta una conferencia de prensa marcada para hoy, en horario a confirmar.

Tildan a titular del IPS de “recaudador” de Peña

El titular de IPS, Jorge Magno Brítez, es señalado por el diputado Adrián “Billy” Vaesken como “recaudador” al servicio del presidente de la República, Santiago Peña, y tras la insistencia de la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) será llamado para que concurra ante al Congreso a dar explicaciones, según dijo ayer el presidente de la Comisión Permanente, senador Colym Soroka (ANR, Independiente).

“Hace uno año nos enterábamos de que un guardia de seguridad, creo que su chofer, fue a comprar una caja de seguridad y la llevó a la casa de Jorge Brítez ¿Para qué compra una caja fuerte y lleva a la casa de Jorge Brítez? Es un recaudador como el ministro de Educación y Ciencias (Luis Ramírez)”, disparó ayer Vaesken.

Lea más: Meteórico ascenso de hermana de asesor jurídico del IPS

El mismo hizo alusión a IPS y el MEC por ser dos instituciones que acumulan cuestionadas licitaciones, con fuerte tufo a negociado. En el caso de la previsional, Vaesken añadió las criticas por el hecho de que Peña volcó en su gobierno el dinero de IPS en el banco de sus exsocios comerciales, Ueno Bank.

“Hoy toda la plata de los jubilados prácticamente está en un banco que fue creado con el artículo 11 de la Ley de Superintendencia, que fue creada y sancionada por este Parlamento a iniciativa de este Gobierno”, agregó.

Por su parte, la diputada Vallejo, que ya solicitó ya la semana pasada citar a Brítez, lo reiteró ayer a Soroka. Pretendió hacerlo ante el pleno de la Comisión Permanente, pero no pudo por falta de quorum.

“Brítez no puede seguir detrás de cuatro paredes como presidente del IPS, no se lo ve moviéndose o informando a la ciudadanía”, reclamó Vallejo.

Ante el reclamo, Soroka afirmó: “esa es una cuestión que teníamos en el itinerario para la próxima semana (...) IPS no deja de ser un problema real que tiene ahora el sistema de Salud y estaríamos la otra semana convocándole”.