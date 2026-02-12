Empiezan a expedir licencias con QR en Pedro Juan Caballero

Los contribuyentes de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero en cuanto a licencias de conducir ya tramitan el documento bajo las nuevas normas vigentes, lo que incluye la expedición del registro de conducir con QR, según informó el licenciado Luis Martínez, jefe del Departamento de Tránsito de la Comuna.

“Desde este 12 de febrero empezamos a expedir las licencias con el nuevo formato; esto servirá para un control más eficiente”, indicó el alto funcionario municipal. Agregó que los conductores que tienen la licencia de conducir del formato antiguo pueden acercarse a la Municipalidad para solicitar un duplicado del documento para acceder al nuevo formato.

Menos de 35.000 conductores al día en 2025

Un total de 33.827 conductores y por ende contribuyentes de licencias de conducir, se acercaron a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero durante el año 2025, según señaló el licenciado Luis Martínez.

De ese total, 1.358 tramitaron su registro de conducir por primera vez, hubo 4.480 renovaciones y 27.640 contribuyentes revalidaron dichos documentos, según detalló el funcionario. Al reflexionar sobre los números indicó que las cifras no coinciden con el parque automotor estimado en la ciudad que es de unos 80.000 vehículos, entre automóviles, camionetas y SUV’s, y de 100.000 motocicletas.

En los otros cinco distritos pertenecientes al Departamento de Amambay, aún no se implementó la expedición de licencias con QR según indicaron desde los entes descentralizados.