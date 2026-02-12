Guardería intervenida en Luque: Fiscalía habla del consumo de bebidas alcohólicas dentro

El Ministerio Público solicitó ayer la imputación por maltrato en niños y adolescentes bajo tutela a la propietaria de la guardería de Luque y la nuera de la misma. La agente fiscal Laura Ramírez señaló esta mañana que la denuncia por el supuesto hecho de maltrato ingresó a través de mesa de entrada en la fiscalía tras la declaración de dos extrabajadoras del recinto.

“Se les tomó declaración, una vez que se pudo acceder nos percatamos de que los hechos denunciados eran muy graves, muy fuertes. Me constituí con la defensora de la Niñez y la Policía Nacional”, indicó sobre el operativo de ayer.

Lea más: Imputan y piden prisión para dos mujeres ligadas a la guardería intervenida en Luque

La agente del Ministerio Público resaltó que tienen muchos elementos de prueba que fueron adjuntados ante el Juzgado, pero evitó mencionarlos.

“Los elementos de prueba que tenemos en la carpeta no puedo mencionar, pero sí puedo decir que tenemos indicios muy fuertes de que en la guardería se consumían bebidas alcohólicas y que los hechos denunciados ocurrieron”, declaró en ABC Cardinal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Señaló que todos los indicios indican que los niños no recibieron “el trato adecuado”, pero pidió reservarse mayores detalles porque se encuentran en una etapa incipiente de la investigación. “Todos los elementos probatorios están adjuntos a la carpeta”, insistió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Fiscalía investiga presunto maltrato a niños en una guardería en Luque

¿Qué detalló ayer la fiscala?

Durante la intervención, la fiscala Ramírez declaró ayer que quienes asisten a la guardería son niños con trastorno del espectro autista. “A esto se suma que son niños pequeños que no pueden darse a entender y que ahí es donde radica la gravedad de los hechos que ahora son objeto de investigación”, mencionó ayer.

En la misma ocasión reveló que “una mamá declaró en fiscalía que le había sacado a su hijo de ahí porque le tenía miedo a la propietaria”, y agregó también que hay otros padres que están deseando declarar.