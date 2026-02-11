Imputan y piden prisión para dos mujeres ligadas a la guardería intervenida en Luque

Una guardería situada en la ciudad de Luque fue intervenida este miércoles por la fiscala Laura Ramírez, quien estuvo acompañada de la defensora de la Niñez y Adolescencia Aracelli González y agentes policiales. Esto luego de la denuncia presentada por dos extrabajadoras del lugar.

Durante el procedimiento fueron detenidas en el establecimiento dos mujeres, una de ellas que sería la dueña y la otra, que sería la nuera de la primera. Ambas fueron imputadas ya por la fiscala Ramírez por el hecho punible de maltrato a niños y adolescentes bajo tutela, además pidió su prisión preventiva.

Lea más: Niñez derivó más de 11.700 casos a instancias judiciales en el 2025

La agente del Ministerio Público dijo a ABC “ayer (martes) recibimos una denuncia sobre un supuesto hecho de maltrata en una guardería. Hoy se tomó la declaración a las denunciantes, que son dos ex trabajadoras del lugar”. Es preciso señalar que en el lugar asisten niños de 0 a 4 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En otro momento la agente investigadora resaltó que “son hechos muy graves, como golpes; también que supuestamente se le daba alimentos en mal estado o se mezclaban la comida con otra en mal estado y luego se daban a los niños. Además, de que se consumían bebidas alcohólicas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Niño ahogado en guardería: conceden medidas alternativas a la prisión a propietaria

Rescate de niños pequeños

Atendiendo a la gravedad de la situación denunciada por las extrabajadoras, que la fiscala Laura Ramírez valoró que la hayan hecho, es que se constituyó con la defensora de la Niñez y Adolescencia. “Gracias a que la defensora me asistió pudimos ingresamos al lugar, porque ella no precisa de orden de allanamiento para intervenir”, expuso Ramírez.

Detalló que en el lugar encontraron en ese momento cinco niños pequeños, que no tenían rastros de golpes en el cuerpo. Sobre los mismos, Ramírez dijo que la defensora se encargó de contactar con los padres a fin de que puedan recogerlos, con los respectivos documentos de identidad.

Además de constatar el hecho denunciado, Ramírez encontró otra situación, la de una menor de edad que estaba siendo empleada en el lugar. Respecto a la misma, también la defensora la hizo entrega a sus padres.

En otro momento la fiscala refirió que estructuralmente el establecimiento no estaba en condiciones para albergar a los niños, porque el sitio era bastante precario.

Fiscala calificó como hechos graves lo denunciado

Posteriormente, Ramírez relató que quienes asisten al sitio son “niños con capacidades especiales, con trastorno del espectro autismo. A esto se suma que son niños pequeños que no pueden darse a entender” y que ahí es donde radica la gravedad de los hechos que ahora son objeto de investigación.

Reveló luego que, “una mamá declaró en fiscalía que le había sacado a su hijo de ahí porque le tenía miedo a la propietaria”, y al igual que esta persona también hay otros padres que están deseando declarar, cuyos hijos habrían pasado por similar situación en la guardería.