Fiscalía investiga presunto maltrato a niños en una guardería en Luque

La fiscal Laura Ramirez y la Defensora de la niñez, Araceli González, se constituyeron esta mañana en el local de una casa, que funcionaba como guardería, cuyo nombre no dio a conocer.

La constitución fue a raíz de una denuncia por supuesto maltrato de niños. También fueron convocados testigos de algunos de los hechos denunciados, quienen ya declaron ante la fiscal interviniente.

Fueron detenidas dos personas adultas, que estaban en la guarderia al momento de la intervención.

Los niños, de 0 a 4 años de edad, fueron entregados a sus padres, quienes fueron convocados por las autoridades intervinientes.

