Inauguran Centro Educativo de la Policía Nacional en Pedro Juan Caballero.

Este jueves se llevó a cabo en Pedro Juan Caballero, el acto de inauguración del Departamento de Centro Educativo de la Policía Nacional, dependiente de la Dirección Departamental de la institución, entidad destinada al fortalecimiento de la implementación del Programa de Resistencia a las Drogas y la no violencia (PROERD), desarrollado a favor de niños en edad escolar de la zona, según informaron los responsables.

El evento encabezado por el comisario principal Sergio Sosa, se realizó en la sede de dicha Dirección. Durante el acto, el oficial Luis Salinas, jefe de Gabinete, dio lectura a la resolución de habilitación del Centro y el nombramiento de las encargadas de la nueva dependencia.

En ese sentido, informó que la suboficial Antonia Amarilla fue designada como jefa y la suboficial Diana Ataia, subjefa del Centro Educativo. Ambas uniformadas se desempeñan como instructoras del programa de lucha contra la adicción, vigente desde el año 2018 en esta zona.

Trabajo conjunto por la educación de los niños

El portavoz de la Pastoral de la Sobriedad de Pedro Juan Caballero y uno de los promotores de la implementación del PROERD en Amambay, Julio Winckler, indicó que con esta inauguración y puesta en funcionamiento del Centro Educativo, se propicia una oportunidad para llevar adelante un trabajo conjunto por la educación y formación de los niños.

Por su parte, la suboficial Diana Ataia, subjefa del Centro, valoró la importancia de la habilitación de dicha dependencia. “Ahora ya tenemos un lugar físico para recepcionar solicitudes para implementar el programa (de lucha contra la adicción a las drogas) en las escuelas. El enfoque consiste en hacer entender a los niños y jóvenes acerca de los peligros de la adicción y evitar la propagación del uso de drogas”, expresó Ataia.

Durante el 2025, el Programa de Resistencia a las Drogas (PROERD) dictó clases a 800 niños en edad escolar con el propósito de generar consciencia y prevenir la adicción a las drogas, según informaron los responsables.