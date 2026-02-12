Pobladores de Yaguareté Forest se movilizan para exigir regularización de tierras ante rumores de embargo

La medida involucra a habitantes de Yaguareté Forest, Tava Guaraní, Agüerito, Felipe Osorio y los asentamientos 9 y 10 de Agosto, quienes afirman que ocupan esas tierras hace más de 22 años tras una lucha social. Señalan que la falta de titulación les impide regularizar su situación jurídica y genera incertidumbre ante la posibilidad de desalojos.

Según los manifestantes, la decisión de movilizarse fue tomada en asamblea luego de reiteradas gestiones sin respuestas concretas por parte de las autoridades. Advierten que podrían intensificar las medidas si no obtienen soluciones a corto plazo.

Consultado sobre la situación, el director del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en San Pedro, Wilson Borja, indicó que la institución se encuentra verificando los antecedentes documentales. Señaló que aún no puede confirmar ni descartar la existencia de un embargo, aunque anunció reuniones con autoridades locales y dirigentes mientras avanzan las verificaciones técnicas.

Entretanto, los pobladores sostienen que permanecerán movilizados y vigilantes, insistiendo en la defensa de las tierras que —afirman— lograron tras años de lucha social.

