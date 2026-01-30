Falta de regularización de tierras frena recaudación y desarrollo en Tembiaporã

La localidad de Tembiaporã está ubicada a 247 kilómetros de Asunción, a 127 kilómetros de Coronel Oviedo y a 72 kilómetros de Raúl A. Oviedo.

Este distrito tuvo sus inicios en 1978, tras la ocupación de tierras aparentemente malhabidas por parte de unas 200 personas. Desde entonces, más familias se fueron sumando para habitar la zona.

El 28 de diciembre de 2007, la localidad fue elevada a la categoría de distrito por la Ley 3.421, durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008).

Gran parte del territorio de Tembiaporã nunca fue regularizado y hasta hoy figura como propiedad del Indert, lo que frena el desarrollo institucional y estructural del distrito.

El intendente municipal, Hugo Franco (ANR-HC), comentó que esta situación priva al municipio de una importante recaudación inmobiliaria, afectando directamente la capacidad de inversión en infraestructura, servicios básicos y obras públicas.

Pidió all Indert buscar un mecanismo que permita normalizar la situación catastral para que la municipalidad pueda contar con ingresos genuinos que le permitan impulsar el crecimiento del distrito.

Por su parte, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, afirmó que se está evaluando un mecanismo para transferir el 100 por ciento de los territorios afectados a los municipios, especialmente en aquellos casos donde las poblaciones se convirtieron en distritos con el paso del tiempo.

Indicó que la propuesta contempla que las propias municipalidades se encarguen de la división y adjudicación de los terrenos a los ocupantes.

El titular del Indert reconoció que existen numerosos casos similares en distintos puntos del país, particularmente en el departamento de Caaguazú, donde antiguas colonias se transformaron en distritos sin que las tierras hayan sido regularizadas.

Esta misma situación se presenta en los distritos de Carayaó, J. Eulogio Estigarribia, Mariscal López, Nueva Toledo y otras localidades de esta parte del país que requieren una urgente regularización de su territorio.