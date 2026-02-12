Postergación en el Senado abre espacio para revisar puntos de la reforma jubilatoria, afirman docentes sanjuaninos

Los docentes miembros de la Asociación de Educadores Rurales Sanjuanino (AERS), encabezados por Corina Falcón y Gregoria Cardozo, mencionaron que la postergación de la Cámara de Senadores en el estudio y aprobación de la reforma de la Caja Fiscal da un tiempo prudencial para el trabajo en conjunto entre ambas partes.

“Esta es una brillante oportunidad para subsanar los inconvenientes en ciertos artículos del proyecto de ley de la reforma de la Caja Fiscal, como es los casos: los años de aporte y la edad del trabajador, tanto para su jubilación ordinaria como extraordinaria, que se tienen que estudiar muy bien para no afectar al trabajador docente”, señaló Corina Falcón.

Lea más: Caja fiscal: inicio de clases podría definirse en mesa técnica del Senado

Agregó se está postergando su aprobación para un mejor análisis, la cual es la expresión de quienes suspendieron dicho tratamiento. “Hace falta mayor análisis, algo que veníamos pidiendo hace tiempo, una mesa técnica para entretejer ideas, analizar ventajas y desventajas y cuidar también la sostenibilidad de la caja. Pero no fuimos escuchados”, agregó Falcón.

Gregoria Cardozo, por su parte, explicó que desde la AERS, que nuclea a más de 800 docentes de la capital de Misiones, estarán presentando nuevamente dos propuestas con las cuales estarán negociando con los legisladores. Señaló que será un ganar-ganar, lo que significa que ambas partes deberán ceder en algún punto de negociación para que todos salgan beneficiados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La primera propuesta es que la jubilación pueda darse a partir de los 28 años de servicio, con una tasa de sustitución inicial del 87%. “Sobre esa base, que pueda seguir aumentando conforme a la edad y los años de aporte, pero con la posibilidad de que el docente opte. Es decir, que pueda decidir seguir aportando y jubilarse cuando lo considere conveniente”, señaló Cardozo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Por ejemplo, si cumple 60 o 62 años y decide jubilarse en ese momento, que se le reintegre el porcentaje aprobado conforme a sus aportes. Pero que sea una decisión personal y no una imposición”, dijo.

El segundo punto fue que no todos los docentes sean incorporados de inmediato a este nuevo sistema. “Consideramos que sería un atropello que alguien que está cumpliendo 25 años de servicio, apenas se apruebe la ley, pase automáticamente a un nuevo régimen. Eso sería una imposición”, explicó la docente.

También señalaron que estarán realizando varias asambleas con los docentes miembros de la AERS y de otras asociaciones, junto con profesionales técnicos, para dar una explicación exacta a sus colegas sobre en qué consiste la reforma de la Caja Fiscal, lo que aprobó la Cámara de Diputados y lo que van a presentar como contrapropuestas durante el estudio en la mesa técnica de la Cámara de Senadores.