Caja fiscal: inicio de clases podría definirse en mesa técnica del Senado

La Cámara de Senadores convocó a los docentes para una mesa técnica, el miércoles 18 de febrero a las 9:00, para tratar el proyecto de ley de reforma de la caja fiscal. Así lo anunció Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), a través de sus redes sociales.

La instancia se crea luego de la presión de los educadores, que protestaron masivamente en Asunción este martes, contra el proyecto, en rechazo a elevar la edad mínima jubilatoria a los 57 años de edad. Los senadores habían decidido postergar el análisis de las modificaciones para el 25 de marzo.

Por ahora, se mantienen las disparidades entre los sindicatos de profesores sobre el inicio de clases, pero la primera reunión en el Congreso podría ser decisiva. Silvio Piris sostiene que el arranque del período lectivo 2026, para el lunes 23 de febrero, es posible en un 95%.

La Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), mantiene el rechazo a iniciar las clases en la fecha prevista. “El 23 de febrero no van a iniciar las clases, iremos a una huelga nacional”, sostuvo Gabriel Espínola, secretario general del gremio.

No hay tanta confianza, sostiene la UNE

Rafael Resquín, dirigente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), indicó que luego de escuchar y debatir con los senadores la semana que viene, podría definirse el inicio de clases, pero dependerá siempre de los “avances” que puedan tener con los congresistas.

“Ojalá podamos tener alguna claridad, porque después de todo lo que fue pasando ya no tenemos tanta confianza. Iniciar o no las clases dependerá de la seguridad que tengamos sobre el futuro más cercano”, apuntó.

Los senadores también convocaron a representantes de educadores de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que sigue en paro total por dos semanas en rechazo a la propuesta legislativa sobre la caja fiscal.

Flexibilizaron cambios de Diputados

La Cámara Alta ya había flexibilizado la propuesta que tiene media sanción en Diputados, por ejemplo, al establecer que los profesores con 22 años de aporte, se mantengan con la ley actual, que les permite acogerse a la pensión luego de 25 años de aporte a la caja.

Plantean que la jubilación extraordinaria sea con 55 años de edad y 30 años de aporte.

Además, del porcentaje jubilatorio de un 70% a 85% que aprobó Diputados en la sesión extra de la semana pasada, Senado propone elevar el porcentaje entre 75% y 90%.