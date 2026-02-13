Comunidad indígena denuncia abandono de las autoridades del Indi

El asentamiento Buena Vista está ubicado en el kilómetro 363 de la ruta PY08, habitado actualmente por 40 familias de la parcialidad chamacoco (Ishír), y los pobladores se quejan de la poca asistencia de las autoridades, especialmente del Indi, y que esa desatención perjudica enormemente el desarrollo de la población, señalaron.

Una de las prioridades de los habitantes tiene que ver con la provisión de agua, a pesar de que ya cuentan con un pozo artesiano donado por una empresa privada, instalado en un sector de la comunidad, sin embargo, no pueden hacer funcionar por la falta de cañerías y de otros accesorios que necesitan para completar el sistema y habilitar el servicio.

Lea más: Guayaybí: tensión entre indígenas y policías durante el despeje de la ruta PY08

El líder de la comunidad, Cristian Vega, aseveró que ahora mismo están necesitando 1.000 metros de caños de 40 ml, más 600 metros de caños de media, con sus respectivos accesorios para la extensión de la red de agua a las precarias viviendas construidas por los ocupantes del lugar, señaló.

También necesitan materiales para el cercado perimetral de la caseta del pozo artesiano, donde se encuentra el tablero eléctrico, además de 300 metros de cables preensamblados y alambres para la protección de los cultivos agrícolas con que cuentan en su comunidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Poca respuesta del Indi

En lo que concierne a la ayuda de las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena, el dirigente expresó que prácticamente no reciben el acompañamiento deseado de la institución y que las pequeñas ayudas que llegan no son las que la gente necesita para poder mejorar el bienestar de las familias que viven en el lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reciben más ayuda de particulares<b> </b>

“Para nosotros, el organismo que debería estar acompañando a su pueblo que necesita, el Indi, no está haciendo nada en favor nuestro, porque, para ser sincero, mi gente recibe más asistencia de las personas particulares y de empresas privadas, como la que vino a hacer la excavación del pozo artesiano, colocación de un tanque elevado y el motor correspondiente gratuitamente para las familias asentadas en este lugar, mientras que el Indi se desentiende de nuestros reclamos”, agregó Vega.

Visita a la comunidad

Sobre el caso, contactamos con el asesor de Proyectos Comunitarios del INDI, José Cáceres, quien informó que tienen agendada una visita en la comunidad los primeros días de marzo, con el propósito de realizar un relevamiento de datos con los lugareños para poder diagramar un proyecto de trabajo y de apoyo conforme a las necesidades más prioritarias de todas las familias de Buena Vista.