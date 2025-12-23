Guajayví: tensión entre indígenas y policías durante el despeje de la ruta PY08

La incidente no llegó a situaciones graves, gracias a la enérgica intervención de los líderes indígenas, quienes dieron la orden a su gente de no confrontar con los uniformados. El operativo estuvo a cargo de los cascos azules o antidisturbios, cuyos efectivos se trasladaron a la zona para este procedimiento.

Tras el despeje de la vía, las familias de nativos decidieron permanecer acampadas al costado de la ruta PY08, específicamente en el km 353, conocido como barrio San Pedro, del municipio de Guajayvi, departamento de San Pedro.

Las comunidades que encabezan la movilización provienen de los asentamientos Yvy Porã, Pindoyu, Arroyo Morotî, Yvy Poty, Virgen del Carmen, Bolas Kua, Ko’ẽpoty, Buena Vista, Ñamandu y Yva Poty, ubicados en los departamentos de San Pedro y Canindeyú.

Con respecto al incidente, el dirigente Olegario Vera, del asentamiento Yva Poty, distrito de Maracaná, Canindeyú, realizó un duro cuestionamiento al actual presidente del Indi, Hugo Ramón Samaniego. Dijo que no es capaz de proponer una solución, al menos parcial, a las necesidades de las familias indígenas que desde hace varios días se encuentran manifestándose en la ruta, sin recibir ninguna respuesta favorable de parte de su principal representante, subrayó.

Ayuda y no garrote

Vera lamentó que Ramón Samaniego, en vez de buscar solucionar los problemas de los nativos, haya preferido que sean garroteados por la Policía, debido a su total falta de responsabilidad con la gente que solamente está manifestando sus necesidades y que espera que estas sean solucionadas de otra manera, sin utilizar a la institución policial en su contra, aseveró.

Líder cuestionó la actuación policial

Por su parte, el dirigente de la comunidad Buena Vista, ubicada en el municipio de Guajayvi, Cristian Vega, expresó su total desacuerdo con la forma de actuar de la Policía durante el despeje de la ruta. Mencionó que en ningún momento los uniformados se acercaron a dialogar con ellos para pedirles que se retiren al costado de la ruta, sino que actuaron directamente utilizando la fuerza contra los manifestantes, refirió.

No van a levantar la protesta

Por otro lado, Vega anunció que las familias de nativos no levantarán la medida de protesta hasta que los representantes del Indi cumplan con el compromiso de asistencia.