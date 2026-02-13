Fuertes lluvias desatan caos en el tránsito

Antes de las 08:00 de este viernes, una intensa lluvia cayó en varias zonas de la capital del país, generando un verdadero caos en las calles, especialmente por la acumulación rápida de agua y la presencia de intensos raudales.

Mientras varios automovilistas, y en especial motociclistas, optaron por poner una pausa en sus trayectos, utilizando las estaciones de servicios, estacionamiento de comercios y zonas altas con techos para resguardarse, los más atrevidos decidieron continuar y correr el riesgo.

Una de las zonas donde se hizo presente el caos vehicular fue en la Costanera de Asunción, sitio en el que el tránsito se hizo muy lento. La circulación de los vehículos por momentos era nula, lo que generó malestar en la mayoría de los conductores afectados.

Así como en la Costanera, varios sitios presentaron inconvenientes para que el tránsito sea fluido debido a la cantidad de agua caída en poco tiempo.

En San Lorenzo, reportaron que cayó 27,7 milímetros de agua en solo 28 minutos, inundando varios locales desde el Km 9,5 al 10 de la ruta Mariscal Estigarribia.

Otro lugar en el que las aguas generaron caos y mucho peligro fue sobre la avenida Artigas, donde autos, y hasta camiones, fueron victimas de los raudales.

Puntos a evitar

Ante las fuertes lluvias, la Municipalidad de Asunción recomienda evitar los siguientes puntos críticos, inclusive para los transeúntes.

Avenida Fernando de la Mora y De La Victoria.

República Argentina y Caaguazú.

Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas.

General Santos y San Antonio.

Avenida Artigas y Perú.

Avenida Artigas y Mburicaó.

21ª Proyectada y Antequera.

Montevideo entre 12ª y 13ª Proyectada.

Santa Ana y Roque C. Miranda.

Virgen del Carmen y Sargento Marecos.

Avenida Eusebio Ayala y Boggiani.

Frente a cualquier inconveniente, como estar varados, algún árbol caído y todo lo que tenga que ver con problemas de tránsito durante los temporales, la ciudadanía puede comunicarse al *916.