Lambaré: estos son los puntos críticos por raudales

Más de diez puntos críticos identifica la Municipalidad de Lambaré, por raudales en días de lluvia. En esta nota te contamos cuáles son.
Puntos críticos por raudales en Lambaré
- Avenida Augusto Roa Bastos y Arroyo Lambaré.
- Avenida República Argentina y Amador de Montoya.
- Madre Eugenia Ravasco y San Rafael.
- Cerro Lambaré y Padre Casanello.
- Avenida Cacique Lambaré y Río Apa.
- Avenida Cacique Lambaré y Humaitá.
- Avenida Cacique Lambaré y Héroes del 70.
- Avenida Cacique Lambaré y Juan Bautista Rivarola.
- Avenida Luis María Argaña y Arroyo.
- Avenida Bruno Guggiari y San Rafael.
- Avenida Luis María Argaña y Purificación.
- Avenida Carretera de López y Tobati.
- Avenida Carretera de López y San Pedro.
- Avenida Augusto Roa Bastos y Virgen de Caacupé.
Durante la tormenta
- Reduzca la velocidad: conduzca lentamente, ya que la calzada mojada reduce la adherencia de los neumáticos y duplica la distancia de frenado. Las primeras gotas de lluvia son las más peligrosas al mezclarse con el polvo y formar una capa resbaladiza.
- Aumente la distancia de seguridad: mantenga una mayor distancia con el vehículo de adelante para evitar colisiones y reducir las salpicaduras que puedan dificultar la visión.
- Encienda las luces: use las luces bajas para ver mejor y, más importante, para que otros conductores lo vean.
- Evite el aquaplaning: si nota que el coche pierde tracción sobre una capa de agua, suelte el acelerador suavemente y agarre el volante con firmeza. Evite frenar bruscamente.
- No cruce raudales: nunca intente atravesar zonas inundadas, ya que no puede saber la profundidad del agua ni si hay obstáculos o alcantarillas destapadas. Incluso una pequeña cantidad de agua puede arrastrar un vehículo.
- Estacione en altura: si la lluvia es demasiado intensa, busque un lugar seguro y elevado para detener el vehículo, como un estacionamiento o una calle alta.
- Evite zonas de riesgo: al estacionar, no lo haga en cauces de ríos, riberas o zonas que puedan derrumbarse.