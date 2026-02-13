Instan a extremar cuidados ante el riesgo de hidroplaneo con las lluvias

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) explican cómo ocurre el hidroplaneo y qué medidas tomar, en días de lluvia, como las de este viernes.

El hidroplaneo ocurre cuando, al circular sobre una superficie cubierta de agua los neumáticos no logran evacuarla con suficiente rapidez y se forma una película que los separa del pavimento. Como consecuencia, el vehículo pierde tracción y puede derrapar.

Aunque los neumáticos están diseñados con surcos para drenar el agua, cuando la cantidad acumulada es excesiva, especialmente si se circula a alta velocidad, la presión del agua levanta parcialmente las ruedas, reduciendo la fricción necesaria para mantener la estabilidad.

¿Cómo prevenir el hidroplaneo?

Reducir la velocidad al conducir bajo lluvia intensa o en calzadas con acumulación de agua.

Controlar la presión de los neumáticos y verificá que la profundidad de los surcos sea la adecuada.

Evitar maniobras bruscas, como frenadas o giros repentinos.

Frenar de manera suave y progresiva, manteniendo el control del vehículo.

Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo que va adelante.

¿Qué hacer si el vehículo hidroplanea?

Si el vehículo pierde contacto con el pavimento es necesario soltar inmediatamente el acelerador y no frenar bruscamente.

Además, se debe sostener el volante con firmeza para evitar movimientos bruscos. Cuando el vehículo recupere adherencia, se aplica el freno de manera suave y progresiva si es necesario.