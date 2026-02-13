Video: lluvia causa inundación en la sede del RUN en Asunción

Asunción registró una intensa lluvia en horas de la mañana de este viernes, que tuvo como consecuencia inesperada una pausa en los trámites burocráticos en la sede del Registro Unificado Nacional (RUN), en el microcentro de la capital.

Una filtración de agua en la sede del RUN causó una inundación que obligó a detener las actividades y evacuar a las personas que esperaban en el sitio.

Videos muestran a empleados de limpieza intentando hacer correr el agua de la zona de espera.

El recién creado Registro Unificado Nacional es la fusión del Servicio Nacional de Catastro, la Dirección de Registros Públicos y el Departamento de Agrimensura y Geodesia que antes funcionaba en el Ministerio de Obras Públicas.

