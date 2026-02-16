¿Cuándo se inicia la Cuaresma este 2026?: preparativos para el Miércoles de Ceniza

La imposición de la ceniza en la frente de los fieles es un rito que simboliza la humildad y el arrepentimiento. Las cenizas se obtienen de la quema de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Bajo el lema “Polvo eres y al polvo volverás”, la Iglesia invita a los creyentes a un proceso de conversión interna.

¿Cuándo es Miércoles Santo y la Semana Santa en 2026?

Este año, el calendario litúrgico sitúa las celebraciones principales a finales del mes de marzo y principios de abril. Tomá nota de las fechas clave para organizar tanto las actividades religiosas como los tradicionales viajes al interior del país:

Miércoles de Ceniza: 18 de febrero (Inicio de la Cuaresma).

Domingo de Ramos: 29 de marzo.

Miércoles Santo: 1 de abril.

Jueves Santo: 2 de abril (Feriado).

Viernes Santo: 3 de abril (Feriado).

Domingo de Pascua: 5 de abril.

Tradiciones que se activan

En Paraguay, el inicio de la Cuaresma también activa la economía local y las tradiciones del hogar. Desde el Miércoles Santo, las familias empiezan a planificar la elaboración de la chipa, la preparación del tatakua y el tradicional Viernes de Dolores.

Además, este tiempo es aprovechado por el sector turístico para la promoción de destinos de turismo religioso, como Tañarandy en San Ignacio, Misiones, y las celebraciones en las ciudades del departamento de Cordillera.

