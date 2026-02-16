Nacionales
16 de febrero de 2026 - 11:13

¿Cuándo se inicia la Cuaresma este 2026?: preparativos para el Miércoles de Ceniza

Imagen de archivo del Miércoles de Cenizas.Heber Carballo

Con la celebración del Miércoles de Ceniza, la comunidad católica inicia el periodo de la Cuaresma, un tiempo de 40 días destinado a la preparación espiritual para la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Este ciclo, marcado por el ayuno, la oración y la limosna, es también el preludio de la festividad más importante del calendario litúrgico: la Semana Santa.

Por ABC Color

La imposición de la ceniza en la frente de los fieles es un rito que simboliza la humildad y el arrepentimiento. Las cenizas se obtienen de la quema de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Bajo el lema “Polvo eres y al polvo volverás”, la Iglesia invita a los creyentes a un proceso de conversión interna.

¿Cuándo es Miércoles Santo y la Semana Santa en 2026?

Este año, el calendario litúrgico sitúa las celebraciones principales a finales del mes de marzo y principios de abril. Tomá nota de las fechas clave para organizar tanto las actividades religiosas como los tradicionales viajes al interior del país:

  • Miércoles de Ceniza: 18 de febrero (Inicio de la Cuaresma).
  • Domingo de Ramos: 29 de marzo.
  • Miércoles Santo: 1 de abril.
  • Jueves Santo: 2 de abril (Feriado).
  • Viernes Santo: 3 de abril (Feriado).
  • Domingo de Pascua: 5 de abril.

Tradiciones que se activan

En Paraguay, el inicio de la Cuaresma también activa la economía local y las tradiciones del hogar. Desde el Miércoles Santo, las familias empiezan a planificar la elaboración de la chipa, la preparación del tatakua y el tradicional Viernes de Dolores.

Además, este tiempo es aprovechado por el sector turístico para la promoción de destinos de turismo religioso, como Tañarandy en San Ignacio, Misiones, y las celebraciones en las ciudades del departamento de Cordillera.

