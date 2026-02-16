Nacionales
16 de febrero de 2026 - 20:54

Gobierno traslada el feriado del 1 de marzo al lunes 2 de marzo

El presidente de la República, Santiago Peña, emitió el decreto por el cual muda el feriado por el Día de los Héroes, del domingo 1 de marzo al lunes 2 de marzo, para así tener el primer “finde largo” del año.

Por ABC Color

El presidente Santiago Peña firmó el decreto por el cual traslada el feriado del 1 de marzo al 2 de marzo, festejándose así el lunes en vez del domingo. Era uno de los cuatro feriados móviles del año, es decir, que pueden trasladarse a otro día de la semana por orden del presidente.

Los feriados de este año

Los siguientes feriados serán los de Semana Santa, en las fechas 2 y 3 de abril. Luego, se viene un finde largo gracias al feriado del Día del Trabajador.

Luego, los festejos patrios traerán un finde más largo, pues el 14 de mayo es jueves y el 15 cae viernes.

Este es el calendario de feriados completo:

