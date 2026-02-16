Pacientes oncológicos exigen celeridad para ocho licitaciones paradas en Contrataciones

La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) denunció una parálisis administrativa en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que mantiene estancadas ocho licitaciones. La falta de celeridad en los procesos de adjudicación afecta directamente el suministro de 14 tipos de fármacos e insumos esenciales en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y otros centros dependientes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Juana Moreno, vocera de la organización, calificó de “inadmisible” que la adquisición de medicamentos de soporte vital esté sujeta a los mismos plazos y protocolos que la compra de mobiliario de oficina, por ejemplo. Indicó que la excesiva burocracia en la verificación de ofertas y la resolución de protestas está dejando a los pacientes sin opciones terapéuticas, agravando un problema histórico de desabastecimiento en el sistema público.

Según Moreno, el rigor burocrático está asfixiando a quienes ya luchan contra una enfermedad devastadora. “Las licitaciones de los fármacos deberían tener otro protocolo y no caer en el mismo indicador que la compra de un mueble. Hablamos de vidas”, sentenció Moreno, subrayando que la falta de respuestas por parte de las autoridades de la DNCP agrava la desesperación de las familias.

Cáncer: 14 fármacos en el limbo

Actualmente, existen ocho licitaciones críticas que se encuentran trabadas en diversas etapas administrativas. Entre los medicamentos que ya escasean o presentan stock crítico se encuentran nombres clave para la supervivencia de los pacientes como Pembrolizumab, Irinotecan, Leucovorina, Paclitaxel, Fluorouracilo, Gemcitabina y Dacarbacina, además de Enzalutamida y Palbociclib.

A todo esto se suma Rituximab, Trastuzumab y Bevacizumab, además de enzimas pancreaticas y bolsas tricamerales de nutrición.

Un problema histórico, sin solución de fondo

La falta de medicamentos oncológicos en hospitales públicos y servicios del Instituto de Previsión Social (IPS), ha dejado de ser una “eventualidad” para convertirse en un problema crónico.

Moreno advirtió que, si bien algunas drogas aún permanecen en farmacia con un “stock ajustado”, el desabastecimiento total es inminente si no se acelera la gestión. Indicó que se buscó hablar con las autoridades de Contrataciones Públicas, pero que no responden a los reclamos. “Hay pacientes que no tienen medicamentos y eso preocupa”, dijo, resaltando que aumenta la incertidumbre de quienes no pueden permitirse esperar una firma para continuar su tratamiento.