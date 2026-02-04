Cáncer en Paraguay: el grito de los pacientes por un sistema que priorice la vida sobre la burocracia

En el marco del Día Mundial del Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, pacientes y especialistas advierten que la detección temprana es estéril si no existe equidad en el acceso al tratamiento y un acompañamiento que entienda que, detrás de cada diagnóstico, hay una historia humana. En Paraguay, la fecha es un recordatorio urgente de las asignaturas pendientes.

Lea más: Cuatro de cada 10 cánceres están ligados a factores evitables, según la OMS

Bajo la consigna de que la detección temprana, la equidad y el acompañamiento integral son las llaves para cambiar el pronóstico, la comunidad oncológica paraguaya hace un llamado desesperado por humanizar la atención médica.

Si bien tumores como el de mama o cuello uterino están en primer lugar en cifras, los cánceres hematológicos —leucemias, linfomas y mielomas— permanecen en las sombras. El desconocimiento de sus síntomas, como el cansancio extremo o la inflamación de ganglios, suele ser el primer obstáculo, que retrasa un diagnóstico que podría salvar vidas.

Avances médicos vs. barreras administrativas

La doctora Laura Morel, hematóloga del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), destacó que la ciencia ha avanzado a pasos agigantados. La incorporación de terapias dirigidas e inmunoterapias permite hoy atacar células tumorales de forma específica, mejorando la supervivencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“En el Incan contamos con especialistas y consultorios de lunes a viernes, y los estudios de control son cada vez más accesibles”, asegura la profesional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, el avance médico choca de frente con la gestión. Aunque los medicamentos innovadores están aprobados en el país, los procesos administrativos complejos y las restricciones presupuestarias obligan a muchos pacientes a recurrir a la vía judicial para no interrumpir sus tratamientos.

El llamado urgente de Apacfa

Desde la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), el reclamo es claro. Su presidenta, Juana Moreno, enfatizó que no basta con tener la tecnología si el paciente no llega a tiempo o no puede sostener el tratamiento.

Lea más: La vacuna del virus del papiloma humano previene el cáncer de cuello de útero y es segura

La organización plantea tres pilares innegociables:

Fortalecer el diagnóstico temprano : Intensificar campañas de concienciación para que la ciudadanía reconozca síntomas de alarma, además de asegurar la capacitación continua del personal médico y facilitar el acceso ágil a estudios de alta complejidad para detectar el cáncer en sus etapas iniciales.

Garantía de acceso equitativo : Asegurar que cada persona, sin importar su ubicación geográfica o nivel socioeconómico, pueda recibir de manera oportuna el tratamiento que requiere.

Simplificación de trámites: Eliminar la burocracia que pone en riesgo la continuidad terapéutica.

“Detrás de cada diagnóstico hay una historia de vida; necesitamos un sistema a la altura”, expresó Moreno, presidenta de Apacfa.

Signos de alarma: no ignore estas señales

Los especialistas insisten en que reconocer estos síntomas puede marcar la diferencia:

Cansancio persistente y debilidad.

Infecciones recurrentes.

Aumento de tamaño de los ganglios .

Pérdida de peso involuntaria.

Sudoración nocturna excesiva.

Lea más: Incan: amparos son insuficientes ante listado de fármacos desfasado, dicen pacientes

El cáncer es la segunda causa de mortalidad global. En Paraguay no es diferente y cada año se diagnostican miles de nuevos casos de leucemia y linfomas. Los pacientes resaltan que la batalla contra estas cifras se libra también en la voluntad política de transformar un sistema administrativo lento, en un acompañamiento humano y eficiente.