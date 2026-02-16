Se fue Agapito Sánchez dejando una profunda huella

Agapito falleció el domingo 8 de febrero pasado a los 88 años, según confirmó a ABC Color su primo Cándido Sánchez (69), también destacado exfutbolista compatriota, delantero como él, con idéntica fama de “romperedes” desde su posición de centroatacante en filas de Guaraní, Sol de América, Tembetary, Libertad, Carabanchel, Real Oviedo (ambos de España) y Deportivo Cali (Colombia), en los años ’70 y ’80.

Un verdadero trotamundos

Los comienzos de Agapito en el fútbol fueron en su ciudad natal de Eusebio Ayala, pero como profesional su primer club fue brasileño, el Guarapuava (1955/57). Regresó y jugó por Sol de América (1957/59), donde lo dirigió nada menos que Arsenio Erico, con el que fue subcampeón del fútbol paraguayo en 1957. Los pergaminos ganados entonces le permitieron emigrar de nuevo para llegar al Curitiba (1959/61), con el que se consagró bicampeón estadual paranaense (’59 y ’60).

Regresó a Sol (1962/64) y de allí fue a Huracán de Argentina (1963), cuando aún portaba el nombre de Agapito Brítez Sánchez, pero llegó el reconocimiento paterno y el orden de los apellidos se invirtió.

Tocando suelo nacional de nuevo vistió la camiseta de Libertad (1965), antes de cruzar la cordillera de Los Andes y arribar a Chile, donde fue parte del plantel del Audax Italiano (1966).

Con la selección nacional

En medio de todo ese trajinar regional, se produjo su debut en la selección nacional, el 15 de mayo de 1968, en ocasión de un amistoso por la Copa Rosa Chevallier Boutell (vigente entre 1923 y 1971) contra Argentina disputado en Asunción, que registró un triunfo albirrojo por 2-0 con goles de Celino Mora y Genaro “Búfalo” García. Agapito ingresó en el segundo tiempo.

El equipo nacional formó con Artemio Villanueva; Juan Martínez, Sergio Rojas, Aníbal Pérez y Benito Sandoval; Sebastián Fleitas, Pablo Rojas, Luis Ivaldi y Celino Mora; Arístides Del Puerto y Genaro García. Además de Agapito, entró como relevo Francisco Martínez. Era DT del combinado nacional Aurelio González, el “Gran Capitán”,

La brújula de Agapito apuntó luego al norte, para enrolarse al América de Cali (1967). Retornar a casa estaba siempre en los planes y esta vez fue para jugar por Nacional (1968), antecediendo a un nuevo éxodo, otra vez a Chile, para jugar por el Antofagasta (1969), su penúltima estación, porque para cerrar su carrera eligió de nuevo el Brasil, donde siempre le fue muy bien, despidiéndose en filas del entrañable Guarapuava (1970/73).

Trabajo de Artemio Villanueva

Estos datos están consignados en detalle en una entrevista que el recordado exportero de Cerro Porteño y la selección nacional, Artemio Villanueva, le hizo para ABC Color, como parte de una serie de evocaciones a grandes figuras del fútbol paraguayo que pueden hallarse en los archivos de nuestra web, bajo el nombre “Los Grandes de Ayer en el Recuerdo” y “Algo Más para Contar”.