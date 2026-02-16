Video: conductores siguen pidiendo urgente bacheo de la ruta PY22 tramo Concepción- Vallemí

Mediante un video grabado por el chofer de un camión y luego viralizado en redes sociales, se puede apreciar ver las condiciones en que se encuentran ciertos sectores de la ruta PY22, tramo Concepción- Vallemí. Los baches estaban llenos de agua, tras las precipitaciones registradas el fin de semana último.

Asimismo, se ve que los pozos están en ambos carriles, además de las banquinas. La carretera carece totalmente de señalización en el pavimento. De acuerdo a los conductores, cada vez es más peligroso transitar por esta ruta donde a diario circulan vehículos de todo tipo.

Para evitar los baches, los choferes suelen ir por el carril contrario o utilizar las banquinas, pero ahora eso ya no se puede realizar porque los pozos están por todos lados, lamentaron.

Explicaron que se han realizado bacheos en algunos sectores de la ruta, pero los buracos están en demasiados lugares de este tramo de unos 180 kilómetros. Para los dueños de los vehículos transitar por esta ruta les genera pérdidas económicas importantes, porque los rodados constantemente sufren desperfectos mecánicos o rompen las cubiertas.

Vuelco de colectivo<b> </b>

Un colectivo de la empresa Transporte y Turismo Ligero (TTL) volcó ayer en el Kilómetro 72 de la ruta PY22, en el distrito de San Alfredo. Según el conductor del transporte público, Wilson Gustavo Peña, de 52 años, un bache ubicado en la ruta provocó el desprendimiento de la barra de dirección.

El ómnibus salió de la ruta y volcó, fue a parar a una cuneta, solo se produjeron daños materiales. Tanto el conductor como el copiloto y los pasajeros no sufrieron lesiones.