Concepción: La ruta PY22 parece “bombardeada”, ante gran cantidad de baches

Si bien se han bacheado en ciertos sectores, aún la ruta PY22 presenta muchos lugares con enormes pozos que constituyen un verdadero peligro para quienes utilizan esa vía. La comparación que realizan quienes usan esta ruta es que la vía parece ser una zona que fue atacada con bombas, por los enormes cráteres que tiene.

Según indicaron los conductores que transitan en la zona, los baches más grandes están, principalmente, pasando el puente sobre el río Aquidabán hacia el norte.

Cruzando la pasarela, hacia la ciudad de San Alfredo. hasta llegar a Vallemí s.e tienen innumerables baches de distintos tamaños. Los choferes en ciertos lugares realizan peligrosas maniobras para poder evitar que las ruedas de los vehículos caigan en los pozos.

Lea más: Ruta Tobatí-Arroyos y Esteros en estado calamitoso: baches ponen en riesgo a conductores

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otros van por varios kilómetros de contramano porque el carril que les corresponde está lleno de buracos. Mientras que en otros sectores es imposible evitar los baches porque están en ambos carriles de la carretera; hasta las banquinas tienen pozos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En algunos tramos se puede circular con cierta normalidad, pero con mucha prudencia porque en cualquier momento se puede encontrar algún bache, lamentaron los choferes que utilizan esta ruta.

Sin control permanente

Vehículos con sobrecarga son observados permanentemente en esta ruta y de seguro ha sido uno de los factores que contribuye a que la ruta pavimentada se haya destruido hasta este punto. No se tiene un control permanente para el pesaje, principalmente de camiones.

Contar con un control permanente ayudaría bastante a que la ruta se mantenga en mejores condiciones.

Préstamo aprobado

De acuerdo a las informaciones que tienen los pobladores de esta parte del país, está todo “encaminado” para que el estado obtenga un préstamo de 185 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Mientras se cumplen los trámites burocráticos para que se inicien los trabajos, las personas que usan regularmente esta ruta señalan que es urgente la necesidad de reparación y mantenimiento.