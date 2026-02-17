Bomberos volverán a recorrer desde el punto de inicio hasta la zona más baja

A cuatro días de su desaparición, el pequeño Tobías Suárez, de 12 años, continúa sin ser hallado pese al despliegue de más de un centenar de rescatistas, militares, policías y civiles que trabajan en la zona donde fue succionado por un sistema de desagüe pluvial recientemente instalado por la Municipalidad de San Lorenzo.

La capitán de bomberos de Búsqueda y Rescate de Capiatá, Mirtha Galeano, señaló que volverán a recorrer desde el punto de inicio y se trasladarán hasta la zona más baja, con la esperanza de dar con el pequeño Tobías.

“Nosotros estábamos haciendo un recorrido en días anteriores y pudimos ver zonas donde el agua subió bastante y ahora vamos a reforzar todas las zonas donde hay curvas”, señaló.

Luego explicó que hay tres puntos donde van a hacer un puente antes de la ruta D027, que es una zona poco transitada. “Vamos a ir caminando rastrillando agua y también terreno”, acotó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: San Lorenzo: búsqueda de Tobías continúa con apoyo de camiones cisterna

“Desde el día uno recorrimos esa zona, pero estábamos esperando que baje más el agua para ver si hay restos que hayan quedado en esos lugares y para eso hay que volver a rastrillar uno por uno la zona”, mencionó la capitana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Comentó que en la zona hay mucha basura, la cual hay que remover toda, tanto en la zona terrestre como en el cauce hídrico. “Además, tuvimos denuncias de vecinos que había olor fuerte y por eso vamos a recorrer toda esa zona, para descartar”, dijo.