San Lorenzo: búsqueda de Tobías continúa con apoyo de camiones cisterna

A más de 72 horas de su desaparición, hoy prosigue la búsqueda de Tobías Suárez (12), quien había sido arrastrado el viernes 13 de febrero por los fuertes raudales que se generaron en San Lorenzo.

Ahora, específicamente entre las calles Panchito López y 3 de Julio de la mencionada ciudad, unos camiones cisterna de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) se encuentran en el lugar para destruir unos sedimentos que dificultan la búsqueda.

Este fin de semana, más de cien personas participaron en recorridos con el objetivo de encontrar al menor desaparecido, aunque hasta ahora no hay resultados exitosos.

Ropa de Tobías

Durante la búsqueda realizada ayer, domingo, vecinos del barrio Tayazuapé de San Lorenzo encontraron nuevos restos de la ropa que usó el menor la última vez que fue visto. Este hallazgo reavivó la esperanza de la familia de poder localizar el cuerpo, ya que su padre, Reinaldo Suárez, expresó entre lágrimas su deseo de hallarlo para darle cristiana sepultura.

