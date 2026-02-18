Recuperan siete vacunos denunciados como robados y detienen a presunto abigeo en operativo fiscal-policial en San Pedro.

El procedimiento se llevó a cabo específicamente en el asentamiento Tacuatí Poty Segunda Calle, donde fueron recuperados siete animales vacunos desmamantes, de distintas razas y pelajes. El detenido fue Eugenio Dolores Alegre López, de 37 años, quien contaba con orden de captura vigente por abigeato desde octubre de 2023.
El operativo estuvo encabezado por el fiscal José Alberto Godoy, de la Unidad Especializada en Abigeato, con apoyo de agentes de la Policía Nacional de la unidad local, incluyendo personal del Grupo Especial de Operaciones, Antiabigeato e Investigaciones. La intervención se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial firmado por el juez penal de garantías Vicente Coronel Villalba.
Los hechos investigados están vinculados a denuncias registradas en la Colonia Manitoba, donde productores menonitas reportaron reiterados hurtos y robos de ganado. Según autoridades, el objetivo de estos operativos es reforzar la seguridad rural, desalentar el abigeato y brindar tranquilidad a los trabajadores del sector productivo.